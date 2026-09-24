কামরাঙ্গীরচরে নিখোঁজ দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের বুড়িগঙ্গার আদি চ্যানেলে বাঁশের তৈরি ভেলা আনতে গিয়ে নিখোঁজ দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত দুই শিশু হলো সাইফ (৯) ও রোহান (৮)।
আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বুড়িগঙ্গার আদি চ্যানেল থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহ দুটি নৌ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বরিশুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মোক্তার হোসেন।
প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বাঁশের তৈরি ভেলা আনতে গিয়ে ওই দুই শিশু নিখোঁজ হয়। পরে তাদের উদ্ধারে অভিযান চালানো হয়। একপর্যায়ে আদি চ্যানেল থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
বরিশুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. বাবুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল দুই শিশু খেলতে বা কোনো কিছুর খোঁজে পানিতে নেমেছিল। তারা সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে যায়। নিখোঁজের এক দিন পর আজ ভোর ৫টায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া নৌ পুলিশ নিয়েছে বলে জানায় পুলিশ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী ও উসকানিমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ক্যান্টনমেন্ট থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পুলিশ পরিদর্শক মো. রাকিবুল হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে...১ মিনিট আগে
‘শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হও; সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও দেশীয় দালালদের উৎখাত করো!’ উদ্বোধনী সমাবেশ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল করেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। কাউন্সিল অধিবেশনে শোকপ্রস্তাব গ্রহণের পাশাপাশি সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও শাখাগুলোর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক....৫ মিনিট আগে
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মশক নিধন কার্যক্রমে কীটনাশক কেনায় অনিয়মের প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই প্রতিষ্ঠানকে বারবার ক্রয়াদেশ দেওয়া, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাই না করা এবং দরপত্রে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই বাজারদর নিয়ে প্রাক্কলন তৈরির তথ্য...১২ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনা নদীতে ঝড়ের কবলে পড়ে ট্রলারডুবিতে রায়েশা বেগম নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। নিখোঁজ রয়েছেন একই পরিবারের চার সদস্য। ফায়ার সার্ভিস, নৌ পুলিশ ও থানা-পুলিশ উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে।১৯ মিনিট আগে