এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাক থেকে গ্যাস সিলিন্ডার লুট, ৪৬২টি উদ্ধার করল পুলিশ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুরের শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের আড়িয়াল খাঁ সেতুসংলগ্ন সড়কে ট্রাক থেকে গ্যাসের খালি সিলিন্ডার লুট করে ডাকাতেরা। লুট হওয়া ৪৬২টি সিলিন্ডার পরে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শিবচর থানা পুলিশ জানায়, অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে ঢাকার আশুলিয়ার গকুলনগর এলাকার ডাকাত দলের সদস্য আতিকের বাড়ি থেকে বিপুল গ্যাসের খালি সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়। এগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ১৩ লাখ টাকা।

বুধবার সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) সালাহ উদ্দীন কাদের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে খালি ৪৬২ সিলিন্ডার নিয়ে ট্রাকযোগে মোংলা যাওয়ার পথে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের আড়িয়াল খাঁ সেতুর কাছে ডাকাত দল তাদের গতিরোধ করে। পরে চালক আসলাম খান ও সহকারী রিফাতকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে সিলিন্ডার নিজেদের পিকআপে তুলে নিয়ে যায় ডাকাত দল। এ ঘটনায় শিবচর থানায় ডাকাতির মামলা হলে অভিযানে নামে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্য আশুলিয়ার গকুলনগর এলাকার আতিক পরিবারসহ পালিয়ে গেছে। পরে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে আতিকের বাসার তালা ভেঙে তল্লাশি করে ৪৬২টি সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ৫০টি সিলিন্ডার দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন কাদের বলেন, ‘আমরা ডাকাতি হওয়া গ্যাসের সিলিন্ডারগুলো উদ্ধার করেছি। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৩ লাখ টাকা। এ ঘটনায় ডাকাত দলের সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

