নজরুলসংগীতশিল্পী শবনম মুশতারীর পাশে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়

দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত ও জটিল ডিমেনশিয়া (স্মৃতিভ্রম) রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন একুশে পদকপ্রাপ্ত নজরুলসংগীতশিল্পী শবনম মুশতারী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। সংস্কৃতিমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী তাঁকে দেখতে যাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন।
রাজধানীর ধানমন্ডিতে আজ শনিবার শিল্পীর বাসভবনে শিল্পীকে দেখতে যান সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এবং প্রতিমন্ত্রী আলি নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম। এ সময় তাঁরা শিল্পীর চিকিৎসার সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।
এ সময় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে গুণী এই শিল্পীর জরুরি চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তার একটি চেক হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিএম সায়েলা খানম।
নজরুলসংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিল্পী শবনম মুশতারীকে ১৯৯৭ সালে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে তিনি নজরুল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি কবি তালিম হোসেন এবং কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক বেগম মাফরুহা চৌধুরীর বড় মেয়ে।
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে নিখোঁজের ছয় দিন পর একটি ডোবা থেকে মাছুম রানা নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ জুলাই) দুপুরে বন্দরের তালতলা এলাকায় ডোবায় অর্ধগলিত মরদেহটি দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। উদ্ধারের পর পরিবারের সদস্যরা মাছুমের মরদেহ শনাক্ত করেন।৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর বাজার এলাকায় ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকা এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভিডিও বিশ্লেষণ করে এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করেছে পুলিশ।৮ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দারা সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসককে বাঁধটি উন্মুক্ত করে খালের পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসক খালের অবৈধ উচ্ছেদ না করে উল্টো দখলদারকে ১৫ দিনের সময় বেঁধে দেন।২১ মিনিট আগে
বগুড়ায় বিশেষ ব্যবস্থায় আজ শনিবার এইচএসসি বাংলা দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন প্রতারণার শিকার সাতজন পরীক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান মাহীসওয়ার কলেজের ছয়জন এবং অপরজন সারিয়াকান্দি উপজেলার চন্দনবাইশা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী।২৪ মিনিট আগে