Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রূপগঞ্জে ৫ ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ অস্ত্র-গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিবেদক
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৩৩
উদ্ধার হওয়া অস্ত্র, গুলি ও মাদক। ছবি: পূর্বাচল আর্মি ক্যাম্প
উদ্ধার হওয়া অস্ত্র, গুলি ও মাদক। ছবি: পূর্বাচল আর্মি ক্যাম্প

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পাঁচ ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’কে অস্ত্র, গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী।

উপজেলার মুড়াপাড়া এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করেন পূর্বাচলে আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা।

আজ বিকেলে পূর্বাচল আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন রমজান মোল্লা (৩৫), মো. সবুজ (২৬), মেহেদী হাসান (২৫), এনামুল হক (২৫) ও সুমন হোসেন (২৩)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া এলাকায় গতকাল রাত সাড়ে ৩টা থেকে আজ সকাল সোয়া ৯টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পাঁচ শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, পিস্তলের দুটি ম্যাগাজিন, ১০টি গুলি, বিস্ফোরক, বিপুল পরিমাণ দেশি অস্ত্র, ইয়াবা, ফেনসিডিল ও গাঁজা জব্দ করা হয়।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, গ্রেপ্তার পাঁচজন মুড়াপাড়া এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী, ভূমিদস্যু ও চাঁদাবাজ এবং সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকা থেকে ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হওয়া শুটার রিয়াজের সহযোগী। তাঁদের কর্মকাণ্ডে এলাকাবাসী একপ্রকার জিম্মি হয়েছিল।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রূপগঞ্জ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

বিষয়:

গুলিঅস্ত্রঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমাদকরূপগঞ্জসন্ত্রাসী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

চবির আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে হাসপাতালে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

চবির আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে হাসপাতালে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

গান-আবৃত্তি-নৃত্যে যতীন সরকারকে স্মরণ উদীচীর

গান-আবৃত্তি-নৃত্যে যতীন সরকারকে স্মরণ উদীচীর

চুরির অপবাদে যুবককে পেটালেন আ.লীগ নেতা, ভিডিও ভাইরালের পর আটক

চুরির অপবাদে যুবককে পেটালেন আ.লীগ নেতা, ভিডিও ভাইরালের পর আটক