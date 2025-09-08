Ajker Patrika
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় সিফাতউল্লাহ (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খিলগাঁওয়ের নাগদারপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় সিফাতকে স্বজনরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানে দুপুর ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত সিফাতউল্লাহর বন্ধু মুনতাসির মোল্লা মুহিত জানান, সিফাতদের বাড়ি নরসিংদীর তারাকান্দি গ্রামে। সিফাতউল্লাহর বাবার নাম মো. হাফিজউল্লাহ। বর্তমানে ডেমরা এলাকায় থাকত। বনানীর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত।

তিনি আরও জানান, সকালে ডেমরার বাসা থেকে মোটরসাইকেলে বনানীতে অফিসে যাচ্ছিল সিফাত। পরে জানতে পারি, খিলগাঁওয়ের নাগদারপাড় এলাকায় বাসের ধাক্কায় আহত হয়েছে। পরে পথচারীরা তাঁকে ফরাজী হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সিফাতউল্লাহ।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খিলগাঁও থেকে স্বজনেরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। ওই যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। স্বজনরা জানায়, বাস ধাক্কায় প্রথমে আহত হয়েছিল।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানান মো. ফারুক।

বিষয়:

মৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাখিলগাঁওমোটরসাইকেল
