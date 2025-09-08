রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় সিফাতউল্লাহ (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খিলগাঁওয়ের নাগদারপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় সিফাতকে স্বজনরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানে দুপুর ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত সিফাতউল্লাহর বন্ধু মুনতাসির মোল্লা মুহিত জানান, সিফাতদের বাড়ি নরসিংদীর তারাকান্দি গ্রামে। সিফাতউল্লাহর বাবার নাম মো. হাফিজউল্লাহ। বর্তমানে ডেমরা এলাকায় থাকত। বনানীর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত।
তিনি আরও জানান, সকালে ডেমরার বাসা থেকে মোটরসাইকেলে বনানীতে অফিসে যাচ্ছিল সিফাত। পরে জানতে পারি, খিলগাঁওয়ের নাগদারপাড় এলাকায় বাসের ধাক্কায় আহত হয়েছে। পরে পথচারীরা তাঁকে ফরাজী হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সিফাতউল্লাহ।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খিলগাঁও থেকে স্বজনেরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। ওই যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। স্বজনরা জানায়, বাস ধাক্কায় প্রথমে আহত হয়েছিল।
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানান মো. ফারুক।
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় সিফাতউল্লাহ (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খিলগাঁওয়ের নাগদারপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় সিফাতকে স্বজনরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানে দুপুর ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত সিফাতউল্লাহর বন্ধু মুনতাসির মোল্লা মুহিত জানান, সিফাতদের বাড়ি নরসিংদীর তারাকান্দি গ্রামে। সিফাতউল্লাহর বাবার নাম মো. হাফিজউল্লাহ। বর্তমানে ডেমরা এলাকায় থাকত। বনানীর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত।
তিনি আরও জানান, সকালে ডেমরার বাসা থেকে মোটরসাইকেলে বনানীতে অফিসে যাচ্ছিল সিফাত। পরে জানতে পারি, খিলগাঁওয়ের নাগদারপাড় এলাকায় বাসের ধাক্কায় আহত হয়েছে। পরে পথচারীরা তাঁকে ফরাজী হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সিফাতউল্লাহ।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খিলগাঁও থেকে স্বজনেরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। ওই যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। স্বজনরা জানায়, বাস ধাক্কায় প্রথমে আহত হয়েছিল।
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানান মো. ফারুক।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন সিগন্যাল কেবিনে এয়ার কন্ডিশনার (এসি) বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশাকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীদের একটি অংশ। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চেম্বার কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।১৪ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জে ব্যতিক্রমী নানা আয়োজনে কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের মান্তা মধ্যপাড়া গ্রামে দিনব্যাপী দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী ও মান্তা নারী সংগঠনের আয়োজনে এবং বেসরকারি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান বারসিকের সহযোগিতায়২২ মিনিট আগে
মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও নুরাল পাগলের মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। এ ঘটনায় কোনো নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি বা গণগ্রেপ্তার করা হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন পুলিশের এ কর্মকর্তা।৩৮ মিনিট আগে