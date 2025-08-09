Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বাসচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত, আহত ১০

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
বাসচাপায় ক্ষতিগ্রস্ত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাসচাপায় ক্ষতিগ্রস্ত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বাসের ধাক্কায় এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বাঘাবাড়ী এলাকায় পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ৮-১০ জন আহত হন।

জানা গেছে, একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে একটি অটোরিকশার চালক নিহত এবং ৮-১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শাহজাদপুর সার্কেল) মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার চালক মারা যান। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জশাহজাদপুরসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের আগে এসআই-এএসআইদের ব্যক্তিগত তথ্য তালাশে পুলিশ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

যারা একাত্তরে ফিরতে চায়, তারা চব্বিশ অস্বীকার করে: নাহিদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

দেড় মাস পর বড়পুকুরিয়া খনি থেকে ফের কয়লা উত্তোলন শুরু

দেড় মাস পর বড়পুকুরিয়া খনি থেকে ফের কয়লা উত্তোলন শুরু

বাসচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত, আহত ১০

বাসচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত, আহত ১০

ভাড়া বাসা থেকে নারীর লাশ উদ্ধার, গলায় আঘাতের চিহ্ন

ভাড়া বাসা থেকে নারীর লাশ উদ্ধার, গলায় আঘাতের চিহ্ন

বিচারহীনতার সংস্কৃতি সাংবাদিক হত্যার মূল কারণ: রংপুরে সাংবাদিকেরা

বিচারহীনতার সংস্কৃতি সাংবাদিক হত্যার মূল কারণ: রংপুরে সাংবাদিকেরা