বাসচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত, আহত ১০

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বাসের ধাক্কায় এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বাঘাবাড়ী এলাকায় পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ৮-১০ জন আহত হন।
জানা গেছে, একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে একটি অটোরিকশার চালক নিহত এবং ৮-১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি।
জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শাহজাদপুর সার্কেল) মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার চালক মারা যান। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
দেশের একমাত্র দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দেড় মাস বন্ধ থাকার পর ফের কয়লা উত্তোলন শুরু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল থেকে ১৪০৬ নম্বর নতুন ফেজ থেকে এই কয়লা উত্তোলন শুরু হয়। গত ২৩ জুন ১৩০৫ নম্বর পুরোনো কোল ফেজের মজুত শেষ হয়ে যাওয়ায় খনি থেকে কয়লা উত্তোলন সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৪০৬ নম্বর নতুন ফেজে১ মিনিট আগে
ফরিদপুরে একটি ভাড়া বাসা থেকে মিম আক্তার (১৮) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, ঘটনার পর তাঁর স্বামী ওই বাসা থেকে পালিয়ে গেছেন। লাশের গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।১৫ মিনিট আগে
অতীতে গড়ে ওঠা বিচারহীনতার সংস্কৃতিই সাংবাদিক হত্যা, খুন, নির্যাতন ও নিপীড়নের অন্যতম কারণ বলে মন্তব্য করেছেন রংপুরের সাংবাদিক নেতারা। তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, ‘বিগত সময়ের মতো বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। গত দেড় মাসে দুই সাংবাদিক হত্যাসহ ৬ মাসে সাংবাদিক৩২ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বিষপানের পাঁচ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। তাদের নাম, দেলোয়ার হোসেন (২৫) ও রাখি আক্তার (১৮)। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজধানীর নিউ লাইফ ও ম্যাক্সএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়।১ ঘণ্টা আগে