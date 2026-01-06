Ajker Patrika

দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা দিলীপ কুমার আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতা আগরওয়ালার ১ কোটি ১০ লাখ ৬৭ হাজার টাকা মূল্যের বাণিজ্যিক স্পেস, দোকান ও জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সবিতা আগারওয়ালের সম্পদ ক্রোকের আবেদনটি করেন দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন।

আদালতের আদেশের ফলে সবিতা আগরওয়ালার মালিকানাধীন যেসব সম্পদ ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো—চুয়াডাঙ্গা সদর এলাকায় ৬৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের ০.৪৩৯৭ একর জমি। রাজশাহীর বোয়ালিয়ার থিম ওমর প্লাজায় ৩৩ লাখ ৯১ হাজার টাকা মূল্যের নির্মাণাধীন দোকান ও জমি। ঢাকার রমনা এলাকায় ৭ লাখ ১৬ হাজার টাকা মূল্যের ২৩৯ বর্গফুটের একটি বাণিজ্যিক স্পেস।

দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, সবিতা আগারওয়াল অসাধু উপায়ে তাঁর জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৪৫ কোটি ৭০ লাখ ৬৭ হাজার ২৮৭ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া সবিতার নিজের এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৮টি ব্যাংক হিসাবে ১০৭ কোটি ২০ লাখ ১ হাজার ৫১ টাকা জমা এবং ১০৬ কোটি ৮ লাখ ২ হাজার ৮৭৬ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মোট ২১৩ কোটি ২৮ লাখ ৯২৭ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ তদন্ত করছে দুদক।

তদন্তকালে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, আসামি সবিতা আগারওয়াল তাঁর নামে থাকা এসব স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। এ অবস্থায় মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এবং রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষা করতে স্থাবর সম্পত্তিগুলো অবিলম্বে ক্রোক করা প্রয়োজন।

বিষয়:

নিষিদ্ধঢাকা জেলাঢাকা বিভাগআদালতজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

গরম পানি দিয়ে অজু করলে কি সম্পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়?

ক্রিকেটের শামি ও অভিনেতা-এমপি দেবকে পরিচয় নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নোটিশ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

সম্পর্কিত

কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা, সাবেক স্বামী কারাগারে

শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টা, সাবেক স্বামী কারাগারে

সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদের জমি-গাড়ি জব্দ করে ‘রিসিভার’ নিয়োগ

সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদের জমি-গাড়ি জব্দ করে ‘রিসিভার’ নিয়োগ

দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ

দিলীপ আগরওয়ালার স্ত্রী সবিতার বাণিজ্যিক স্পেস, দোকানসহ জমি জব্দের আদেশ