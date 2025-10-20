Ajker Patrika
কেরানীগঞ্জে বিএনপির ২ গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৩

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন কালিন্দী ইউনিয়নের হিজলতলা গ্রামে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ১১টার দিকে ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল হক ডাবলু জানান, এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ জাহিদ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি সদস্য মো. রাজা তালুকদারের মধ্যে একটি সালিসকে কেন্দ্র করে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে সালিসে যাওয়ার পথে জাহিদ গ্রুপের লোকজন রাজা, আসিফসহ কয়েকজনের ওপর হামলা চালান। এতে রাজা গ্রুপের রাজা তালুকদার (৩৫) ও আসিফ (১৮) জখম হন। পরে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং এলাকায় টহল জোরদার করে।

রাজার ভাই আসিফ বলেন, ‘জাহিদ এলাকায় চাঁদাবাজি, মাদক ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আমার ভাই এর বিরোধিতা করে বলে বিচারে যাওয়ার সময় রাস্তায় হামলা চালিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে। আমরা এর বিচার চাই।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত জাহিদকে একাধিকবার ফোন করা হলেও মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মনিরুল হক ডাবলু জানান, পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত রয়েছে।

বিষয়:

বিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসংঘর্ষঢাকাকেরানীগঞ্জজেলার খবর
