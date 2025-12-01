Ajker Patrika

বাউল আবুল সরকারের নামে ঢাকায় মামলা, রমনার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাউল আবুল সরকার। ছবি : সংগৃহীত
বাউল আবুল সরকার। ছবি : সংগৃহীত

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে মামলা হয়েছে। মামলায় আবুল সরকারকে একমাত্র আসামি করা হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের আদালতে মামলাটি করেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের নিউরোট্রমা সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক মো. মাহফুজুর রহমান। বাদীর আইনজীবী সোলাইমান তুষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালত বাদীর অভিযোগ তদন্ত করতে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলায় বলা হয়েছে, গত ৪ নভেম্বর বা যেকোনো দিন আবুল সরকার মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জাবরাখালা পাগলীর মেলামঞ্চে দেওয়া বক্তব্য বা গান এবং পরে অনলাইনে প্রকাশিত ভিডিওতে মহান আল্লাহ তাআলা ও পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের সুরা আন-নাস সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অবমাননাকর মন্তব্য করেন।

বাদী অভিযোগ করেন, আবুল সরকারের বক্তব্য ও আচরণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করেছে। যার ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি ও জনমনে ক্ষোভ সঞ্চার করেছে। তাঁর বক্তব্য অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

এর আগে গত ২০ নভেম্বর সকালে আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ঘিওর থানায় মামলা করেন ঘিওর বন্দর মসজিদের ইমাম মুফতি মো. আব্দুল্লাহ। মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ৪ নভেম্বর মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জাবরাখালা পাগলীর মেলামঞ্চে গান পরিবেশনকালে ধর্ম অবমাননা করেছেন আবুল সরকার।

ওই মামলায় তাঁকে মাদারীপুর থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। একই দিন বিকেলে মানিকগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ঘুষ নেওয়ার ভিডিও ফাঁস, উপসহকারী প্রকৌশলীকে বদলি

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৯
উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামের ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ছবি: সংগৃহীত
উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামের ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। গতকাল রোববার তাঁকে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। আজ সোমবার বিষয়টি জানাজানি হয়। এর আগে গত ১৭ নভেম্বর নিজ অফিসের চেয়ারে বসে শফিকুলের ঘুষ নেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

জানা গেছে, শফিকুল ইসলাম প্রায় পাঁচ বছর ধরে নান্দাইল উপজেলা উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেছেন। ঠিকাদারদের বাড়তি সুবিধা দিয়ে তিনি টাকা নিতেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় গত ১৭ নভেম্বর ফেসবুকে তাঁর ঘুষ নেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। পরে ১৮ নভেম্বর সকালে বেশ কিছু ঠিকাদারকে নিয়ে উপজেলা এলজিইডি অফিসে সংবাদ সম্মেলন করে ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি। বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে শফিকুল ইসলামকে নান্দাইল থেকে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় বদলির ব্যবস্থা করে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে বদলি হওয়া উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলামকে তাঁর অফিসে গিয়ে পাওয়া যায়নি। পরে মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘কী কারণে বদলি করা হয়েছে, তা আমি জানি না। অফিসে আসিয়েন, তারপর কথা বলব।’ ঘুষের কারণে বদলি হয়েছেন কি না, জানতে চাইলে ফোন কেটে দেন শফিকুল ইসলাম।

বদলির সত্যতা নিশ্চিত করে নান্দাইল উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) আব্দুল মালেক বিশ্বাস বলেন, ‘গতকাল রোববার হেড অফিস থেকে শফিকুলকে বদলি করা হয়েছে, তবে কী কারণে বদলি করা হয়েছে, সেটি তো বলতে পারব না, সেটা প্রশাসনিক বিষয়।’

ভারতীয় নারী সোনালী খাতুনসহ ৬ জনকে জামিন দিয়েছেন আদালত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক পুশ ইন হয়ে বাংলাদেশে আসার পর কারাবন্দী গর্ভবতী ভারতীয় নারী সোনালী খাতুনসহ ছয়জনকে জামিন দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) শুনানি শেষে আদালত তাঁদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের জেলার মো. সাখাওয়াত হোসেন বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, উনি জেলগেটে উনার জামিনদারের অপেক্ষায় আছেন। জামিনদার এলেই আনুষ্ঠানিকভাবে কারাগার থেকে ছাড়া পাবেন।

মো. সাখাওয়াত হোসেন আরও বলেন, ফারুক হোসেন নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি সোনালী খাতুনের জামিনদার হয়েছেন। সম্পর্কে তিনি সোনালী খাতুনের আত্মীয়। সোনালী খাতুনের সঙ্গে পুশ ইনের শিকার হয়ে কারাবন্দী অন্য পাঁচজনকেও জামিন দেওয়া হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে হাজিরা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় তাঁরা এখনই ভারতে ফেরত যেতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন জেলার মো. সাখাওয়াত হোসেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের আলীনগর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর আদালতের মাধ্যমে তাঁদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়।

জুরাইনে সিএনজিচালককে গুলি করে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ২৫
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর জুরাইনে পাপ্পু শেখ (২৬) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি পেশায় সিএনজিচালিত অটো রিকশাচালক ছিলেন।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে জুরাইন মিষ্টির দোকান আশরাফ মাস্টার স্কুলের পাশে এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত সোয়া ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে নিহতের বাবা মো. মন্টু শেখ বলেন, ‘আমাদের বাড়ি মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বাসাবাড়ী গ্রামে। পাপ্পু সিএনজি চালাইত। স্ত্রী মোছা. জান্নাত ও এক ছেলেকে নিয়ে পূর্ব জুরাইন মিষ্টির দোকান এলাকায় থাকত।’

মন্টু শেখ আরও বলেন, ‘সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হইছিল পাপ্পু। এর ১০ মিনিট পরই খবর আসে, জুরাইন গ্যাসপাইপ আশরাফ মাস্টার স্কুলের সামনে তাঁকে গুলি করা হয়েছে। তাঁকে স্থানীয় আদ্-দ্বীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে ওই হাসপাতালে গিয়ে পাপ্পুকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পাই। সেখান থেকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।’

নিহত পাপ্পু শেখের বন্ধু মো. সানি বলেন, গ্যাসপাইপ এলাকার কানা জব্বারের ছেলে বাপ্পা (৩৫) ও স্থানীয় কানচি ওরফে ফরমা কানচিসহ কয়েকজন পাপ্পুকে গুলি করে পালিয়ে গেছে। তারা এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। কয়েক দিন আগে বাপ্পার ভাতিজা হিমেলের সঙ্গে পাপ্পুর ঝগড়া হয়েছিল। সে ঘটনার জেরে আজ গুলি করতে পারে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক গুলিতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি কদমতলী থানা-পুলিশ তদন্ত করছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

রাজশাহীতে সাংবাদিকদের তালাবদ্ধ করে রাখার হুমকি জাতীয় যুবশক্তি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ১৭
রাজশাহীতে সাংবাদিকদের তালাবদ্ধ করে রাখার হুমকি জাতীয় যুবশক্তি নেতার। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীতে সাংবাদিকদের তালাবদ্ধ করে রাখার হুমকি জাতীয় যুবশক্তি নেতার। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংবাদ প্রচার বন্ধ করে বেরিয়ে না এলে সাংবাদিকদের তালাবদ্ধ করে রাখার হুমকি দিয়েছেন রাজশাহী নগর জাতীয় যুবশক্তির দুই নেতা। পরে বিক্ষুব্দ সাংবাদিকদের তোপের মুখে দুঃখ প্রকাশ করেন তাঁরা।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাজশাহী পর্যটন মোটেলে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত নেতারা হলেন রাজশাহী মহানগর জাতীয় যুবশক্তির যুগ্ম সদস্যসচিব সোয়েব আহমেদ ও একই যুব সংগঠনের মুখ্য সচিব মেহেদি হাসান ফারাবি।

এর মধ্যে সোয়েব আহমেদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। নগরীর আসাম কলোনি এলাকায় দুই নারীকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগও আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সাংবাদিকেরা জানান, গত শনিবার এনসিপির রাজশাহী জেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। পরদিন গতকাল রোববার কমিটি থেকে একজন পদত্যাগ করেন। ওই রাতে কয়েকজন জুলাই যোদ্ধা সংবাদ সম্মেলন করে নতুন কমিটির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামকে আওয়ামী দোসর আখ্যায়িত করে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। এসবের মধ্যে আজ বিকেলে জেলা এনসিপির নতুন কমিটির পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়।

এ নিয়ে উত্তেজনা ছিল। খবর পেয়ে বিকেলে সাংবাদিকেরা সভাস্থল রাজশাহী পর্যটন মোটেলে যান। সেখানে কমিটির আরও পাঁচজন পদত্যাগের ঘোষণা দেন এবং সাইফুল ইসলামের পদত্যাগ দাবি করেন।

পরে সাংবাদিকেরা এনসিপির জেলা কমিটির পরিচিতি সভায় যান। তাঁরা অভিযোগের বিষয়ে সাইফুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ সরাসরি সম্প্রচার (লাইভ) করছিলেন।

ওই সময় মেহেদি হাসান ফারাবি ও সোয়েব আহমেদ ভেতরে প্রবেশ করেন। সোয়েব আহমেদ সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘এখনই সাংবাদিকেরা বেরিয়ে যান। তা না হলে সাংবাদিকসহ সবাইকে তালা মেরে দেওয়া হবে।’ এ ছাড়া তিনি আরও কিছু আপত্তিকর কথা বলেন।

তাৎক্ষণিক সাংবাদিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেন। তখন দ্রুত মোটেলের সম্মেলনকক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে যান সোয়েব। পেছনে পেছনে সাংবাদিকেরাও বের হন। বাইরে তাঁকে ঘিরে ধরে তাঁর কথার প্রতিবাদ জানান। তখন উত্তেজনা দেখা দেয়। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করে। একপর্যায়ে নিজের বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন সোয়েব।

এর আগে সভাকক্ষে পরিচিতি সভা চলাকালে সোয়েবসহ কিছু তরুণ মোটেলের ভেতরে প্রবেশ করে ‘অ্যাকশন অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় মোটেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের বোঝান যে, ভেতরে ৫৩ জন অতিথি আছেন। মোটেলের ভেতর এমন স্লোগান দিলে তাঁরা আতঙ্কিত হবেন। এরপর তাঁরা মোটেলের বাইরে অবস্থান নেন। সেখানে থেকেও তাঁরা নানা ধরনের স্লোগান দিচ্ছিলেন।

এদিকে আওয়ামী সম্পৃক্ততার অভিযোগের বিষয়ে জেলা এনসিপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার কোনো আওয়ামী সম্পৃক্ততা নেই। বরং, আমি আগে জিয়া পরিষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। পরে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম।’

অপর দিকে সাংবাদিকদের তালাবদ্ধ করে রাখার হুমকির বিষয়ে এনসিপির মহানগর শাখার আহ্বায়ক মোবাশ্বের আলী বলেন, ‘ছেলেটা (সোয়েব আহমেদ) আমাদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু এনসিপিতে কোনো পদ নেই। সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা। বয়স কম, এমন কথা বলে ফেলেছে।’

সাংবাদিক হেনস্তায় নিন্দা

সংবাদ সংগ্রহে বাধা ও সাংবাদিকদের হেনস্তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে রাজশাহী টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-আরটিজেএ। এ ঘটনাকে স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি হুমকি ও জুলাইয়ের চেতনাবিরোধী উল্লেখ করে সংগঠনের নেতারা অবিলম্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

আজ সন্ধ্যায় আরটিজেএর আহ্বায়ক মেহেদী হাসান শ্যামল ও সদস্যসচিব আব্দুল জাবীদ অপু এক বিবৃতিতে এ নিন্দা ও দাবি জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, আরটিজেএ মনে করে, এ ধরনের আচরণ ফ্যাসিবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় গঠিত রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতাদের কাছ থেকে এ ধরনের আগ্রাসী ভূমিকা গণমাধ্যমের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ ও হুমকি।

এ ধরনের ঘটনা এনসিপির প্রতিশ্রুত নতুন বাংলাদেশে স্বাধীন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার পথে বড় অন্তরায়। তাই অবিলম্বে এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে আরটিজেএ।

