রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রুহুল কবির রিজভীর সঙ্গে ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আরিফুল ইসলামের (বাঁয়ে) কুশল বিনিময়। ছবি: সংগৃহীত
রুহুল কবির রিজভীর সঙ্গে ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আরিফুল ইসলামের (বাঁয়ে) কুশল বিনিময়। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর পা ধরে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আরিফুল ইসলামকে ক্লোজড (প্রত্যাহার) করা হয়েছে। সার্জেন্ট আরিফুল ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের মিরপুর জোনে কর্মরত ছিলেন।

আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার গৌতম কুমার বিশ্বাসের সই করা এক আদেশে তাঁকে ক্লোজড করা হয়।

আদেশে বলা হয়, প্রশাসনিক কারণে সার্জেন্ট আরিফুল ইসলামকে ট্রাফিক মিরপুর বিভাগ থেকে প্রত্যাহার করে ডিএমপি সদর দপ্তরে (সদর দপ্তর ও প্রশাসন বিভাগ) সংযুক্ত করা হলো। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার গৌতম কুমার বিশ্বাস বলেন, সার্জেন্ট আরিফুলকে প্রত্যাহার করে ডিএমপি সদর দপ্তরের ডিসি (অ্যাডমিন) কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্ত কী কারণে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কোনো কথা বলেননি।

তবে ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আরিফুল নামের একজন সার্জেন্ট তাঁর ডিউটির স্থানে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর বাইরে কোনো কিছুর সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই।

এর আগে দুপুরে ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় রুহুল কবির রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করেন সার্জেন্ট আরিফুল। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

বিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকারুহুল কবির রিজভীট্রাফিক
সিলেটে ৫১৩ বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ৫১৩ বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটে ৫১৩ বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে ৫১৩ বস্তা অবৈধ ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার রাতে সিলেট নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার নগরীর কোতোয়ালি থানার কালীঘাট আমজাদ আলী রোডের পেঁয়াজপট্টি এলাকার বিভিন্ন দোকানে অভিযান পরিচালনাকালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দোকানে তল্লাশি করে মোট ৫১৩ বস্তায় ২৫ হাজার ৬৫০ কেজি অবৈধ ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ করা হয়।

যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৫ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। এ ঘটনায় পলাতক এজাহারভুক্ত ছয়জন এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনকে আসামি করে মামলা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সিলেট জেলাপেঁয়াজপুলিশসিলেট বিভাগসিলেটঅবৈধজেলার খবর
চকবাজারে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর চকবাজার ইসলামবাগ এলাকায় একটি বাসা থেকে সোহাগী বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ইসলামবাগ নামাপাড়া মসজিদের পাশের একটি বাসার চরতলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

মৃত সোহাগী চাঁদপুর জেলার শাহারাস্তি উপজেলার কেশরাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গফুরের মেয়ে বর্তমানে ইসলামবাগ নামাপাড়া ছাতা মসজিদের পাশে ৫তলা ভবনের চারতলায় স্বামী মো. সোহেল ও দুই সন্তানকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন।

চকবাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল হক জানান, সন্ধ্যার দিকে খবর পেয়ে ইসলামবাগের ওই বাসা থেকে ওই নারীর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় তিনি ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। পরে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

এসআই আরও জানান, ওই নারী ও তাঁর স্বামী সোহেলের বাড়ি একই গ্রামে। সোহেল ঢাকার লালবাগে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করেন। এলাকায় অনেকেই সোহেলের কাছে টাকা পায়। টাকার জন্য এলাকা থেকে সোহাগীকেও ফোন দিয়ে হুমকি-ধমকি দিত। এসব বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহ ছিল।

এসআই আরও জানান, ঘটনার সময় স্বামী সোহেল কাজে ছিলেন। দুই সন্তানকে নিয়ে বাসায় ছিলেন ওই নারী। বিকেলে দুই সন্তানকে টাকা দিয়ে দোকানে পাঠান। এরপর সোহাগী দরজা আটকে দেন। দুই সন্তান বাসায় ফিরে এসে দরজা বন্ধ পায়। তখন প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে সোহাগীকে ফ্যানের সঙ্গে ওড়নায় ঝুলন্ত অবস্থায় পায়।

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকামরদেহময়নাতদন্ত
এবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টর্চের আলো জ্বালিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলা সদরের দক্ষিণ আরিফাইল ও ফকিরহাটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সন্ধ্যায় টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে তাঁরা সংঘর্ষে জড়ান। তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা না গেলেও স্থানীয়ভাবে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বিকেলে দক্ষিণ আরিফাইল ও ফকিরহাটি গ্রামের শিশু-কিশোরেরা ফকিরহাটি গ্রামের একটি মাঠে ফুটবল খেলছিল। খেলার একপর্যায়ে ফকিরহাটি গ্রামের এক ছেলে দক্ষিণ আরিফাইল গ্রামের তারা মিয়ার ছেলে মামুনকে মারধর করে।

এর জেরে দুই গ্রামের লোকজন টেঁটা-বল্লমসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ধানি জমিতে সংঘর্ষে জড়ান। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে, এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন।

এ বিষয়ে সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদুল আলম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনে। পুনরায় সংঘর্ষের আশঙ্কায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এর আগে গত বুধবার একই উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামে দুই ভাইয়ের জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই সংঘর্ষে ২০ জন আহত হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিকব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০ 

খেলাব্রাহ্মণবাড়িয়াসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির মহাসচিবের কাছে ৩৩ নেতার আবেদন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আব্দুর রউফ। ছবি: সংগৃহীত
আব্দুর রউফ। ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরা-২ আসনে দলীয় প্রার্থী আব্দুর রউফের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে আবেদন করেছেন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ৩৩ নেতা। গতকাল বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক যৌথভাবে এই আবেদন করেন। আবেদনের অনুলিপি খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের কাছে পাঠানো হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়, বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত মো. আব্দুর রউফ অতীতে কয়েকবার দল পরিবর্তন করেছেন। ২০০৯ সালে বিএনপি থেকে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে পরে আবার তিনি বিএনপিতে ফেরেন। আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়, দলীয় আদেশ অমান্য করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় ২০২৪ সালের ২৫ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বিএনপি আব্দুর রউফকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করে। সেই বহিষ্কারাদেশ এখনো প্রত্যাহার হয়নি। এ ছাড়া, গত ২৩ এপ্রিল এক মাহফিলে ইসলামি বক্তা কবির বিন সামাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ও আপত্তিকর আচরণের অভিযোগে তিনি আলোচনায় আসেন, যা দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় বইয়ে দেয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় আলেম-ওলামারা বিক্ষোভ সমাবেশ করে তাঁর গ্রেপ্তারের দাবি জানান। আবেদনে আরও বলা হয়, সাতক্ষীরা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন ও সরকারি খাসজমি দখলের ঘটনায় গত বছর জেলা প্রশাসক আব্দুর রউফকে প্রকাশ্যে ‘বাটপার’ বলেছিলেন, যার ভিডিও ভাইরাল হয়।

আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করে আগরদাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘চেয়ারম্যান আব্দুল আলিম দীর্ঘদিন সাতক্ষীরা সদর উপজেলা বিএনপির নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমরা তাঁকে সুখে-দুঃখে পেয়েছি। আমরা তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাশা করি।’

উল্লেখ্য, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত সোমবার (৩ নভেম্বর) দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন। তার পরপরই রাত ১০টায় খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের বিনেরপোতা বাইপাস মোড়ে আব্দুর রউফের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেন। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভের কারণে ঘণ্টাদুয়েক যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।

সাতক্ষীরাবিএনপিখুলনা বিভাগমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরজেলার খবর
