আনিসুল-সালমান কামরুলসহ ৬ জন আরও মামলায় গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আনিসুল হক, সালমান এফ রহমান ও কামরুল-ইসলাম। ফাইল ছবি
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য কামরুল ইসলামসহ ছয়জনকে আরও মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

অন্য যাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, তাঁরা হলেন সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাংগীর আলম ও যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান।

এই ছয়জনকে আজ কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন।

আনিসুল হক, সালমান এফ রহমান, জুনাইদ আহমেদ পলক ও আবুল হাসানকে গত বছরের ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালীতে গুলিতে দোকান কর্মচারী রাসেল মিয়া হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। কামরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়, একই দিন যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগে মেহেদী হাসান প্রান্ত হত্যা মামলায়। জাহাংগীর আলমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় ইমরান হাসান হত্যা মামলায়। ইমরান গত বছরের ৫ আগস্ট গুলিতে নিহত হন।

ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পিপি শামসুদ্দোহা সুমন এই ছয়জনকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলাগ্রেপ্তারঢাকাম্যাজিস্ট্রেট
