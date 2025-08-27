আনিসুল-সালমান কামরুলসহ ৬ জন আরও মামলায় গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য কামরুল ইসলামসহ ছয়জনকে আরও মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।
অন্য যাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, তাঁরা হলেন সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাংগীর আলম ও যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান।
এই ছয়জনকে আজ কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন।
আনিসুল হক, সালমান এফ রহমান, জুনাইদ আহমেদ পলক ও আবুল হাসানকে গত বছরের ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালীতে গুলিতে দোকান কর্মচারী রাসেল মিয়া হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। কামরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়, একই দিন যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগে মেহেদী হাসান প্রান্ত হত্যা মামলায়। জাহাংগীর আলমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় ইমরান হাসান হত্যা মামলায়। ইমরান গত বছরের ৫ আগস্ট গুলিতে নিহত হন।
ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পিপি শামসুদ্দোহা সুমন এই ছয়জনকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য কামরুল ইসলামসহ ছয়জনকে আরও মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।
অন্য যাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, তাঁরা হলেন সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাংগীর আলম ও যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান।
এই ছয়জনকে আজ কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন।
আনিসুল হক, সালমান এফ রহমান, জুনাইদ আহমেদ পলক ও আবুল হাসানকে গত বছরের ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালীতে গুলিতে দোকান কর্মচারী রাসেল মিয়া হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। কামরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়, একই দিন যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগে মেহেদী হাসান প্রান্ত হত্যা মামলায়। জাহাংগীর আলমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় ইমরান হাসান হত্যা মামলায়। ইমরান গত বছরের ৫ আগস্ট গুলিতে নিহত হন।
ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পিপি শামসুদ্দোহা সুমন এই ছয়জনকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
দৌলতপুরে যমুনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ৬টি অবৈধ বাল্কহেড জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় বাল্কহেড মালিকদের কাছ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। আজ বুধবার উপজেলার আবুডাঙ্গা ও রামচন্দ্রপুর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।৭ মিনিট আগে
সিলেটের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র ও রেলওয়ে বাংকার এলাকায় অবৈধভাবে বালু-পাথর লুটপাটের ঘটনায় গণশুনানির আয়োজন করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি। আজ বুধবার সকালে সিলেট সার্কিট হাউসে এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।২১ মিনিট আগে
রাজধানীতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়েছে। আজ বুধবার নগরীর ষোলোশহরে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষার্থীরা এ বিক্ষোভ করেছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (সন্ধ্যা ৬টা) শিক্ষার্থীরা সড়ক ছাড়েননি।২৭ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাজধানীর শাহবাগ থানায় করা হত্যাচেষ্টা মামলায় আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।৪৩ মিনিট আগে