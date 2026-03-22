রাজধানীর লালবাগে গলায় ফাঁস দিয়ে স্কুলছাত্রের আত্মহত্যা

রাজধানীর লালবাগ পোস্তা এলাকার একটি বাসায় ফারহান রহমান জিহাদ (১৭) নামে এক স্কুলছাত্র গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে লালবাগ পোস্তা শাহী মসজিদের পাশের একটি বাসায় ঘটনাটি ঘটে।
মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা জিহাদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে মৃত জিহাদের ভাই ফাহিম রহমান রুদ্র জানান, তাঁরা লালবাগ পোস্তা এলাকার একটি বাসার চারতলায় ভাড়া থাকেন। জিহাদ ইসলামবাগ আইডিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণিতে পড়ত। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে জিহাদ সবার ছোট। বাবার নাম ফজলুর রহমান। তাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলায়।
তিনি আরও জানান, জিহাদের বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পারি, জিহাদের একই স্কুলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুপুরে তারা একসঙ্গে ঘুরতে বের হয়েছিল। বিকেলের দিকে বাসায় আসে। সন্ধ্যার দিকে মোবাইলে ওই মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়। মেয়েটি বলে জিহাদের সঙ্গে সে আর সম্পর্ক রাখবে না। অভিমানে জিহাদ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।
জিহাদের ভাই আরও জানান, অনেকক্ষণ ডাকাডাকি পরও দরজা খোলেনি সে। পরে দরজা ভেঙে দেখা যায় জিহাদ ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে আছে। এরপর ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, রাতে ওই ছাত্রকে স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। স্বজনেরা জানান, সে গলায় ফাঁসি দিয়েছিল। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি লালবাগ থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।
কবি শামসুর রাহমান নাগরিক কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল শেকড়ের টান। গ্রামের প্রকৃতি, মেঘনা নদীর ঢেউয়ের কলকলানি শব্দ এবং গ্রামের পাশ দিয়ে ট্রেনের শব্দকেও কবি ভালোবেসেছিলেন। নগরে জন্ম ও বসবাস করলেও শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় গ্রামকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন।২০ মিনিট আগে
কৈশোরের সেই চঞ্চল দিনগুলো আজ কেবলই স্মৃতি। কিন্তু সেই স্মৃতিরা যে আজও কতটা জীবন্ত, কতটা প্রাণোচ্ছল—তার এক অনন্য নজির সৃষ্টি হলো পবিত্র ঈদুল ফিতরের পরের দিন। এদিন টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অলোয়া উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ মাঠ পরিণত হয়েছিল স্মৃতির মেলায়।৩১ মিনিট আগে
আজ রোববার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খিলগাঁও থানার শেখের জায়গা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। পরে দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মহানগর পুলিশের মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশীদ।১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে চারজন গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। আজ রোববার (২২ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার কয়া ইউনিয়নের বেড় কালোয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে