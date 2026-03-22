রাজধানীর লালবাগে গলায় ফাঁস দিয়ে স্কুলছাত্রের আত্মহত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর লালবাগ পোস্তা এলাকার একটি বাসায় ফারহান রহমান জিহাদ (১৭) নামে এক স্কুলছাত্র গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে লালবাগ পোস্তা শাহী মসজিদের পাশের একটি বাসায় ঘটনাটি ঘটে।

মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা জিহাদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত জিহাদের ভাই ফাহিম রহমান রুদ্র জানান, তাঁরা লালবাগ পোস্তা এলাকার একটি বাসার চারতলায় ভাড়া থাকেন। জিহাদ ইসলামবাগ আইডিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণিতে পড়ত। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে জিহাদ সবার ছোট। বাবার নাম ফজলুর রহমান। তাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলায়।

তিনি আরও জানান, জিহাদের বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পারি, জিহাদের একই স্কুলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুপুরে তারা একসঙ্গে ঘুরতে বের হয়েছিল। বিকেলের দিকে বাসায় আসে। সন্ধ্যার দিকে মোবাইলে ওই মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়। মেয়েটি বলে জিহাদের সঙ্গে সে আর সম্পর্ক রাখবে না। অভিমানে জিহাদ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

জিহাদের ভাই আরও জানান, অনেকক্ষণ ডাকাডাকি পরও দরজা খোলেনি সে। পরে দরজা ভেঙে দেখা যায় জিহাদ ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলে আছে। এরপর ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, রাতে ওই ছাত্রকে স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। স্বজনেরা জানান, সে গলায় ফাঁসি দিয়েছিল। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি লালবাগ থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

কুমিল্লায় লেভেল ক্রসিংয়ে ওঠা বাস আধা কিমি টেনে নিয়ে গেল ট্রেন, নিহত ১২

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

হরমুজ প্রণালি মুক্ত করতে সমুদ্রপৃষ্ঠে অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের, ইরানের চমক পানির নিচে

ট্রেন-বাস সংঘর্ষ: যে কোম্পানির বাস চালান পিন্টু, সেটির বাসেই প্রাণ গেল স্ত্রী ও দুই মেয়ের

জীবননগরে শিক্ষককে ঘোড়ার গাড়িতে রাজকীয় বিদায়

এলাকার খবর
Loading...

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

‘শামসুর রাহমান নাগরিক কবি হলেও তাঁর মধ্যে ছিল শেকড়ের টান’

‘শামসুর রাহমান নাগরিক কবি হলেও তাঁর মধ্যে ছিল শেকড়ের টান’

অলোয়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঈদ পুনর্মিলনী

অলোয়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঈদ পুনর্মিলনী

রাজধানীর লালবাগে গলায় ফাঁস দিয়ে স্কুলছাত্রের আত্মহত্যা

রাজধানীর লালবাগে গলায় ফাঁস দিয়ে স্কুলছাত্রের আত্মহত্যা

রাজধানীর খিলগাঁও থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ২

রাজধানীর খিলগাঁও থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ২