Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর খিলগাঁও থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ২

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়েছে।

আজ রোববার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খিলগাঁও থানার শেখের জায়গা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। পরে দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মহানগর পুলিশের মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশীদ।

পুলিশ জানায়, অভিযান পরিচালনাকালে উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সায়েম একটি প্রাইভেট কারে তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলিসহ দুজনকে আটক করেন। গ্রেপ্তাররা হলেন—সাফায়েত কবির (৪২) ও সবুজ মিয়া (২৫)। এ ঘটনায় খিলগাঁও থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সাফায়েত কবিরের বিরুদ্ধে খুন, অস্ত্র ও মাদক সংক্রান্ত চারটি মামলা রয়েছে। অন্যদিকে, সবুজ মিয়ার বিরুদ্ধে ডাকাতি ও চুরি সংক্রান্ত দুটি মামলা রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

