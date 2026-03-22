রাজধানীর খিলগাঁও থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ২

রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়েছে।
আজ রোববার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খিলগাঁও থানার শেখের জায়গা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। পরে দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মহানগর পুলিশের মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশীদ।
পুলিশ জানায়, অভিযান পরিচালনাকালে উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সায়েম একটি প্রাইভেট কারে তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলিসহ দুজনকে আটক করেন। গ্রেপ্তাররা হলেন—সাফায়েত কবির (৪২) ও সবুজ মিয়া (২৫)। এ ঘটনায় খিলগাঁও থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সাফায়েত কবিরের বিরুদ্ধে খুন, অস্ত্র ও মাদক সংক্রান্ত চারটি মামলা রয়েছে। অন্যদিকে, সবুজ মিয়ার বিরুদ্ধে ডাকাতি ও চুরি সংক্রান্ত দুটি মামলা রয়েছে।
