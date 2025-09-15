রায়পুরায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি
নরসিংদীর রায়পুরায় মানিক মিয়া (৬৫) নামের এক মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার ভোরে উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের জঙ্গি শিবপুর এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত মানিক মিয়া ওই গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সহসভাপতি ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। রাতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আড়িয়াল খাঁ নদের পাড়ে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ঘাড়ে কোপানোর চিহ্ন ছিল।
নিহতের মেয়ে সূচনা আক্তার জানান, তাঁর বাবার সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না। তাই তাঁরা দ্রুত এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেছেন।
জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) সুজন চন্দ্র সরকার বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মোবাইল ফোন, টর্চলাইট ও কিছু টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে হত্যার কারণ এখনো জানা যায়নি। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ করছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
নরসিংদীর রায়পুরায় মানিক মিয়া (৬৫) নামের এক মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার ভোরে উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের জঙ্গি শিবপুর এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত মানিক মিয়া ওই গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সহসভাপতি ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। রাতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আড়িয়াল খাঁ নদের পাড়ে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ঘাড়ে কোপানোর চিহ্ন ছিল।
নিহতের মেয়ে সূচনা আক্তার জানান, তাঁর বাবার সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না। তাই তাঁরা দ্রুত এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেছেন।
জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) সুজন চন্দ্র সরকার বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মোবাইল ফোন, টর্চলাইট ও কিছু টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে হত্যার কারণ এখনো জানা যায়নি। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ করছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে ফরিদপুরের ভাঙ্গা। বিক্ষোভ থেকে গড়িয়েছে সহিংসতায়। থানা, উপজেলা পরিষদ, হাইওয়ে থানা, পৌরসভায় হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে বিক্ষুব্ধরা। আগুন দেওয়া হয়েছে মোটরসাইকেলে। এসব ঘটনা ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে সাংবাদিকদের বাধা দেওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছৈ।২৯ মিনিট আগে
গুলিশাখালী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মাহবুব কাজী এবং সাধারণ সম্পাদক রিপন কাজীর নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জন নেতা-কর্মী এসে দাওয়াত না দেওয়ার কারণ জানতে চান। একপর্যায়ে তাঁরা শিক্ষকদের গালাগাল করেন এবং অতিথিদের জন্য রান্না করা সব খাবার খেয়ে ফেলেন।৩৭ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় সংসদে ২৪৮ প্রার্থীর মধ্যে সহসভাপতি ভিপি পদে ১৮ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৩ জন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ ছাড়া ১৭টি আবাসিক হলে ভিপি পদে ৬১, জিএস পদে ৫৮ জন ও এজিএস পদে ৫৭ জন রয়েছেন। ২ ঘণ্টা আগে
সন্ধ্যার দিকে সালিস চলার সময় মার্কেটের বাইরে দুই গ্রামের দুজনের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। একপর্যায়ে মাইকে ঘোষণা দিয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ। তখন পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সংঘর্ষ থামাতে গেলে টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি, এসআই ও চার পুলিশ সদস্যসহ দুই গ্রামের...২ ঘণ্টা আগে