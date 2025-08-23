Ajker Patrika
নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর সুযোগ-সুবিধা সমান হওয়া উচিত: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের সামনে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
একজন পুরুষ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, একজন নারী শিক্ষার্থীরও ঠিক ততটুকুই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা উচিত বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেলে ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ডাইনোসর যুগের আইন আছে। সেটি হলো একজন নারী শিক্ষার্থী তাঁর বৈধ কাগজপত্র সব থাকার পরও তিনি যে হলে বসবাস করেন, তার পাশের হলের বান্ধবীর কাছে যেতে পারেন না, দেখা করতে পারেন না। বর্তমান যুগে এটা কোনো ধারা বা কোনো পরিস্থিতিতে মেনে নেওয়া যায় না। এটা কেমন আইন, আমার বৈধ সব কাগজপত্র থাকার পরও আমি আমার পাশের হলে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে পারব না।’

আজ শনিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের সামনে তিনি এসব কথা বলেন।

আবিদুল ইসলাম বলেন, ‘মেয়েদের হলে আরও একটি সমস্যা আছে। তা হলো, কোনো শিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ার পর তাঁর বাসা থেকে মা-বাবা এলে বাইরে বসে থাকতে হয়। তাঁর মাকেও গেস্টরুমের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। এগুলো এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও কালাকানুন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আমাদের সুবিধা ও সুযোগ দরকার। এখানে যদি আমাকে জেলবন্দী ও আবদ্ধ করে রাখার মতো কৌশল করা হয়, তা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিষয়ে আবিদুল ইসলাম বলেন, ডিপার্টমেন্টে যেখানে ৮০ জন শিক্ষার্থী বসার সুযোগ, সেখানে ২০৫ জন শিক্ষার্থী বসছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন শিক্ষককে ২০০ জন শিক্ষার্থীর ক্লাস নিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমরা সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নতিতে ফোকাস করতে চাই। আমরা হাসিনার অপসংস্কৃতির রাজনীতিকে ঘৃণা করি। সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে কোয়ালিটিনির্ভর হবে, কোয়ান্টিটিনির্ভর নয়।’

