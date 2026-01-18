Ajker Patrika

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্পের কর্মকর্তা রাশেদুলের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৮ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ফিল্ড সুপারভাইজার রাশেদুল ইসলাম এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।

ফিল্ড সুপারভাইজার রাশেদুল ইসলাম ছাড়াও যাঁদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে তাঁরা হলেন মোহাম্মদ সুমন শিকদার, নাসিমা আক্তার, মো. মনিরুল ইসলাম, মো. এরশাদ আলম ও টেকনিক্যাল সাপোর্টের স্বত্বাধিকারী মো. রুবেল মোল্লা।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম।

দুদকের সহকারী পরিচালক রাসেল রনি এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৮ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের পিএ হিসেবে কর্মরত ফিল্ড সুপারভাইজার রাশেদুল ইসলাম এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টরা প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব থেকে লাখ লাখ টাকা নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে সরিয়ে নিয়ে দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ দুদকের অনুসন্ধানাধীন।

অনুসন্ধানকালে জানা যায়, অভিযোগসংশ্লিষ্টরা তাঁদের ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর, হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। এসব সম্পদ স্থানান্তর বা বেহাত হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে তা উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবগুলো অবিলম্বে অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

বিষয়:

দুর্নীতিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগআদালতদুদকজেলার খবর
তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

শ্রীমঙ্গলে হিটার মেশিন বিস্ফোরণে নিহত ১

রাঙামাটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে প্রাণনাশের হুমকি, নিরাপত্তার দাবি

কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ৩৫ ঘণ্টা পর ওসমানীর শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

ডিজিটাল মাধ্যমে এবার সহজে মাতৃভাষা লিখতে পারবেন চাকমা, মারমা, ম্রো জনগোষ্ঠীর লোকজন

