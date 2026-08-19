শিশুছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে আটক অধ্যক্ষ বললেন, ‘শয়তানের ধোঁকায় পড়ে করেছি’

ঢাকার সাভারে ১২ বছরের এক শিশুছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে এক মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ বুধবার দুপুরে ভুক্তভোগী ছাত্রীর মায়ের করা অভিযোগের পরিপ্রক্ষিতে তাঁকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নূর মোহাম্মদ।
আটক গাজী এইচ এম রবিউল আওয়াল সাভারের কামাল গার্মেন্টস এলাকার হেরার আলো মডেল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।
পুলিশ ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, দুই মাস আগে ভুক্তভোগী শিশুর আরবি বিষয়ে পরীক্ষার ফল খারাপ আসে। তখন অধ্যক্ষ গাজী এইচ এম রবিউল আওয়াল তাকে আলাদাভাবে পড়ানোর প্রস্তাব দেন। মেয়ের পড়াশোনার কথা চিন্তা করে তার মা সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেন।
এর পর থেকে শিশুটি প্রতিদিন অধ্যক্ষের কক্ষে গিয়ে আরবি পড়ত। এই সুযোগে তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করতেন অধ্যক্ষ। বিষয়টি কাউকে জানালে ভয়ভীতিও দেখানো হতো শিশুটিকে।
অভিযোগে বলা হয়, গত সোমবার দুপুরে নিজের কক্ষে শিশুটিকে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করেন অধ্যক্ষ। এতে শিশুটি ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করলে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।
শিশুর মা বলেন, ‘সোমবারের ঘটনার পর মাদ্রাসা থেকে বাসায় ফিরে আমার মেয়ে কান্নাকাটি করলে কারণ জানতে চাই। পরে আমার মেয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলে।’
অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে অধ্যক্ষ গাজী এইচ এম রবিউল আওয়াল বলেন, ‘শয়তানের ধোঁকায় পড়ে করে ফেলেছি।’
অভিযুক্ত অধ্যক্ষের স্ত্রী হাফিজা বেগম বলেন, ‘আমি ঘটনাটি জানি। বিষয়টি ওই শিশুর মাকেও জানিয়েছিলাম। আমার স্বামী ওই শিশুকে বিয়ে করবেন বলেও আমাকে জানিয়েছিলেন।’
থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নূর মোহাম্মদ বলেন, শিশুটির মায়ের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্ত অধ্যক্ষকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে...৯ মিনিট আগে
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