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রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকালে হাতেনাতে ৫ যুবক গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকালে হাতেনাতে ৫ যুবক গ্রেপ্তার
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাই করার সময় পাঁচজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার ৫ যুবক। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাই করার সময় পাঁচ যুবককে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সিটি-ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস বিভাগ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন— রাজিব হোসেন রাজু (২০), মো. শিশির হোসেন (২০), শফিকুল (২৭), মো. রনি ব্যাপারী (২৯) ও জিসান হোসেন (২০)।

ডিএমপির সিটি-ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস বিভাগ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে যাত্রাবাড়ী এলাকায় অভিযান চালায় বিভাগের একটি দল। এ সময় ছিনতাইয়ের সময় ওই পাঁচজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাত্রাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারযাত্রাবাড়ীছিনতাই
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