বাণিজ্য মেলা সরানোর দাবি শেকৃবি শিক্ষার্থীদের, নির্মাণাধীন স্টল ভাঙচুর
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠ পুনরুদ্ধারের দাবিতে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলছেই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সরিয়ে না নেওয়ার অভিযোগে আজ বুধবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে দফায় দফায় তাঁরা মেলার প্রধান প্রবেশগেট ও অস্থায়ী স্থাপনা ভাঙচুর করেন।
সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা স্ট্যান্ডের সামনে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে গিয়ে অবস্থান নেন তাঁরা। মাঠ পুনরুদ্ধারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে মেলার প্রধান প্রবেশগেট এবং বিভিন্ন অস্থায়ী স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়।
বাংলাদেশ সচিবালয় বর্তমান স্থান থেকে সরিয়ে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে স্থানান্তরের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে মেলার স্থাপনা ভাঙচুর করেন শিক্ষার্থীরা। একই দাবিতে গতকালও বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মেলা সরিয়ে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ ও আয়োজকদের আগে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত সময় পার হলেও মেলা গুটিয়ে নেওয়ার দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ কারণে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান তাঁরা।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাঠটি ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। ভবিষ্যতে সেখানে বাণিজ্যিক মেলা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা না করার নিশ্চয়তাও চান তাঁরা।
ভাঙচুরের পর মেলার আয়োজক মো. জাহাঙ্গীর ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা এখনই গেট সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলে দিচ্ছি। আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কেউ নই। আমরা এটি সরিয়ে ফেলব।’
গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে সচিবালয় স্থাপনের জন্য মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার কাজ চলছিল। দুপুরে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সেখানে গিয়ে মাটি পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ ও দুটি গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে যান।
পুরোনো গবেষণা মাঠ পুনরুদ্ধারের দাবিতে এর আগেও শেকৃবির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছেন। মাঠে সচিবালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাঁরা রাজপথেও নেমেছিলেন।
শিক্ষার্থীদের দাবি, গবেষণা কার্যক্রমের স্বার্থে মাঠটি দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হবে। সেখানে অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।