জাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে ১৩ শিক্ষার্থীর আপিল

জাবি প্রতিনিধি 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনের কাছে আপিল করেছেন ১৩ জন শিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

অধ্যাপক রাশিদুল আলম বলেন, ‘যেসব শিক্ষার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, তাদের আপিলের সুযোগ দিয়েছিলাম আমরা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের কাছে ১৩টি আপিল এসেছে। আগামীকাল বুধবার আপিলের রায় ঘোষণা করা হবে।’

এর আগে গতকাল সোমবার জাকসুর খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে মোট জমা পড়া ২৭৬টি মনোনয়নপত্র থেকে ২০টি বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।

তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার করতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট হবে এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।

