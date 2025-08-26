জাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে ১৩ শিক্ষার্থীর আপিল

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনের কাছে আপিল করেছেন ১৩ জন শিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
অধ্যাপক রাশিদুল আলম বলেন, ‘যেসব শিক্ষার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, তাদের আপিলের সুযোগ দিয়েছিলাম আমরা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের কাছে ১৩টি আপিল এসেছে। আগামীকাল বুধবার আপিলের রায় ঘোষণা করা হবে।’
এর আগে গতকাল সোমবার জাকসুর খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে মোট জমা পড়া ২৭৬টি মনোনয়নপত্র থেকে ২০টি বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।
তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার করতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট হবে এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনের কাছে আপিল করেছেন ১৩ জন শিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
অধ্যাপক রাশিদুল আলম বলেন, ‘যেসব শিক্ষার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, তাদের আপিলের সুযোগ দিয়েছিলাম আমরা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের কাছে ১৩টি আপিল এসেছে। আগামীকাল বুধবার আপিলের রায় ঘোষণা করা হবে।’
এর আগে গতকাল সোমবার জাকসুর খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে মোট জমা পড়া ২৭৬টি মনোনয়নপত্র থেকে ২০টি বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।
তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার করতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট হবে এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০২০ ও ২০২১ সালে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকাকালে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আবু বাক্কার সিদ্দিকের কাছ থেকে প্রায় ১৩ লাখ টাকা ধার নেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার। এরপর ১৪ দফায় (২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত) ৬ লাখ ১৫ হাজার ২০০ টাকা ফেরত দেন তিনি।১৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরের মোহরাতে একটি সেমিপাকা বসতঘরে আগুন লাগার পর ঘটনাস্থল থেকে গীতা রানী ঘোষ (৭০) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। এ ছাড়া আহত অবস্থায় পরিবারটির এক শিশুসহ তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
সিলেটের আদালতে যৌতুকের মামলার আসামি খালাস পাওয়ায় বাদী–বিবাদীপক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন আহত হয়েছেন এবং দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সিলেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে এ ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
যশোরের কেশবপুরে পানিতে তলিয়ে রয়েছে ধানখেত। তাই পুরোপুরি পাকার আগেই ধান তুলতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। পানির কারণে শ্রমিক দিয়ে খেত থেকে ধান কাটতে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে কৃষকের। এদিকে জমিতে ইঁদুর এসে ধান খেয়ে ফেলছে। আবার কেটে রাখা ফসলেও ইঁদুর আক্রমণ করছে। একদিকে পানিতে তলানো জমি, অন্যদিকে ইঁদুরের যন্ত্রণায়৩৬ মিনিট আগে