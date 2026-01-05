মোহাম্মদপুরে ভোরবেলা পিকআপে করে স্বর্ণের দোকানে লুট

Ajker Patrika

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ০৮
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে চন্দ্রিমা বাজারের নিউ রানা জুয়েলার্স নামে গয়নার দোকানে আজ সোমবার ভোরের দিকে ৭০ ভরি স্বর্ণ, ৬০০ ভরি রুপা এবং চার লাখ টাকা নগদ লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, ভোর ৩টা ২১ মিনিটের দিকে একদল দুর্বৃত্ত ভেতরে ঢুকে গ্লাস ভেঙে সিন্দুক নিয়ে বের হয়ে যায়। তারা বেশ কিছুক্ষণ ভেতরে অপেক্ষা করে। এরপর একটি পিকআপে করে সিন্দুকসহ স্বর্ণ ও রুপা নিয়ে যায়।

রানা জুয়েলার্সের মালিক মাসুদ রানা জানান, গতকাল রোববার রাত ১১টায় দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে গিয়েছিলেন। আজ সকাল ১০টায় দোকানে এসে বাইরের কলাপসিবল গেটের তালা এবং সাটারের তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। এরপর দোকানের ভেতরে সব ভাঙচুর অবস্থায় দেখেন। দোকানের সিন্দুকসহ সব স্বর্ণ ও রুপা লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

তিনি জানান, দোকানের ৫০ ভরি ও বন্ধকি ২০ ভরি স্বর্ণ লুট হয়েছে। এ ছাড়া লুট হয়েছে ৬০০ ভরি রুপা। ৭০ ভরি স্বর্ণের মূল্য ১ কোটি ৫৪ লাখ এবং ৬০০ ভরি রুপার মূল্য ২১ লাখ ৬০ হাজার। এর সঙ্গে নগদ ৪ লাখ টাকাও লুট হয়েছে। ‎

তেজগাঁও বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান আজকের পত্রিকাকে বলেন, চন্দ্রিমা বাজারে একটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে কাজ করছে।

