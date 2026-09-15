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ঢাবি এলাকায় মেট্রোরেলের লাইনে কাপড় পড়ে ট্রেন চলাচল ১৫ মিনিট বন্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ৪৯
ঢাবি এলাকায় মেট্রোরেলের লাইনে কাপড় পড়ে ট্রেন চলাচল ১৫ মিনিট বন্ধ
ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রোস্টেশন এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর কাপড় পড়ে প্রায় ১৫ মিনিট বন্ধ ছিল মেট্রোরেল চলাচল। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টা ৪৩ মিনিটের দিকে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়। পরে কাপড় সরিয়ে বিকেল ৪টা ৫৮ মিনিটের দিকে চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এমআরটি (লাইন-৬)-এর উপ প্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন এলাকায় ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেমের ওপর কাপড় পড়ায় নিরাপত্তার কারণে ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে কাপড়টি সরিয়ে ফেলা হলে ট্রেন চলাচল আবার শুরু হয়।’

এদিকে ওই সময়ে একটি ট্রেন বন্ধ থাকায় মেট্রোরেলের বিভিন্ন স্টেশনে থাকা অন্য ট্রেনগুলোকেও নির্দিষ্ট দূরত্বে থামিয়ে রাখা হয়। এতে যাত্রীদের সাময়িক ভোগান্তি পোহাতে হয়। মেট্রোরেলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন গ্রুপে যাত্রীরা বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন আটকে থাকার কথা জানিয়েছেন।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলছে, কাপড় সরানোর পর মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। বর্তমানে ট্রেন স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়মেট্রোরেলট্রেন চলাচল
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