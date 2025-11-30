Ajker Patrika

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত
সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকায় কর্মরত পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নির্বাচনে ২০২৬ সালের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নয়া দিগন্তের চিফ রিপোর্টার আবু সালেহ আকন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইনকিলাবের সিনিয়র রিপোর্টার মাইনুল হাসান সোহেল।

আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে ভোট গ্রহণ হয়। নির্বাচনে ১ হাজার ৭৫৫ ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ৪৪৪ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট গ্রহণ শেষে সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ।

সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মেহেদী আজাদ মাসুম, সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন জনকণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি এম এম জসিম। অর্থ সম্পাদক নিয়াজ মাহমুদ সোহেল, নারী বিষয়ক সম্পাদক পদে জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক পদে মাহমুদ সোহেল, ক্রীড়া সম্পাদক পদের ওমর ফারুক রুবেল এবং আপ্যায়ন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আমিনুল হক ভূঁইয়া।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আকতার হোসেন, আলী আজম, মাহফুজ সাদি (মো. মাহফুজুর রহমান), আল আমিন আজাদ ও মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন। আবদুল আলিম ও মাজহারুল ইসলামের টাই হয়েছে।

যুগ্ম সম্পাদক পদে (একটি) মো. জাফর ইকবাল ইতিমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মিজান চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে মো. রাশিম (রাশিম মোল্লা) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. মনোয়ার হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কল্যাণ সম্পাদক পদে রফিক মৃধা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

বিষয়:

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগডিআরইউজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের ক্রিস্টাল মেথ (আইস) ও ইয়াবা পাচারের মামলায় দুই আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুর রহিম এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের ওয়াব্রাং এলাকার কাদের বকশের ছেলে আব্দুর রহমান (৩৩) এবং একই ইউনিয়নের মৌলভীবাজার এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে নুর মোহাম্মদ (২৮)।

জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. সিরাজুল ইসলাম রায়ের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিবরণ দিয়ে পিপি সিরাজুল ইসলাম জানান, ২০১৬ সালের ১৬ জুন রাতে টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের এমজি ব্যাংকার এলাকা দিয়ে মিয়ানমার থেকে মাদকের একটি বড় চালান পাচার হয়ে আসার খবর পায় বিজিবি। এ তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে বিজিবি দুজনকে আটক করতে সক্ষম হয়। তাঁদের কাছ থেকে চার কেজি ৩১৫ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ (আইস) এবং এক লাখ ইয়াবা জব্দ করে। এ ঘটনায় একই দিন বিজিবির এক সদস্য বাদী হয়ে ছয়জনকে আসামি করে টেকনাফ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।

সিরাজুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক দুই আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দিয়েছেন। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কক্সবাজারটেকনাফআসামিমামলামাদকচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর আগারগাঁও ক্রসিংয়ে দোতলা ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেছে ডিএনসিসি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
রাজধানীর আগারগাঁও ক্রসিংয়ে দোতলা ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেছে ডিএনসিসি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দ্বিতল কাঠামোয় নির্মিত ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁও ক্রসিংয়ে এ ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ট্রাফিক পুলিশ বক্সটিতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেবা দেন। কোথাও আবার টিনের ঘরে সার্ভিস দিতে হয়। এটা কোনোভাবেই এই শহরের চিত্র হতে পারে না। আধুনিক পুলিশ বক্স নির্মাণের জন্য ডিএমপি আমাদের কাছে অনুরোধ করেছিল। আমরা পুলিশ সদস্যদের জন্য এক সুন্দর, নিরাপদ ও আরামদায়ক কর্মপরিবেশ তৈরি করছি, যাতে তাঁরা আরও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।’

রাজধানীর আগারগাঁও ক্রসিংয়ে ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেছে ডিএনসিসি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
রাজধানীর আগারগাঁও ক্রসিংয়ে ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেছে ডিএনসিসি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসক বলেন, নির্মাণকাজের সময় বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে, যাতে পথচারীদের কোনো অসুবিধা না হয়। ফুটপাতের ওপর কাঠামোটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে নিচ দিয়ে মানুষ নির্বিঘ্নে হাঁটাচলা করতে পারেন।

পুলিশ বক্সগুলোকে নারীবান্ধবভাবে নির্মাণ করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রশাসক জানান, প্রথমে একটি টয়লেটের কথা ভাবা হলেও পরে নারী ও পুরুষ পুলিশ সদস্যদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুরো কাঠামোটি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ও পরিবেশবান্ধব স্ট্রাকচার হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মঈন উদ্দীন এবং ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) সুফিয়ান আহমেদ।

উল্লেখ্য, ঢাকার মিরপুর-১৩ (হারম্যান মেইনার স্কুলের পাশে), সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে, পুলিশ প্লাজার পাশে (ফজলে রাব্বি পার্কসংলগ্ন), সোনারগাঁও ইন্টারসেকশনসহ চারটি স্থানে স্মার্ট ট্রাফিক পুলিশ বক্স নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনডিএনসিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

বান্দরবান প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বান্দরবানের আলীকদম থেকে রুহুল আমিন নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের খুইল্লা মিয়াপাড়া থেকে চার হাজারটি ইয়াবাসহ তাঁকে আটক করা হয়। তিনি খুইল্লা মিয়াপাড়ার বাসিন্দা আব্দুর রহিমের ছেলে।

আলীকদম সেনা জোনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রুহুল আমিন (৩৮) আনুমানিক ১০ হাজারটি ইয়াবা বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ অবস্থায় আলীকদম জোনের জোনাল স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন ফাহিম মুনতাসিরের নেতৃত্বে গতকাল রাত ১০টার দিকে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে রুহুল আমিনকে চার হাজারটি ইয়াবাসহ নিজ বাসার আঙিনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে রুহুল আমিনকে ইয়াবাসহ আলীকদম থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে আলীকদম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমজাদ হোসেন জানান, রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে মাদকের আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগেও তাঁর বিরুদ্ধে মাদক মামলা ছিল। গ্রেপ্তারকৃতকে আদালতের মাধ্যমে বান্দরবান কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

বান্দরবানআটকচট্টগ্রাম বিভাগবান্দরবান সদরআলীকদমজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আত্রাই থানা। ছবি: সংগৃহীত
আত্রাই থানা। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর আত্রাই উপজেলায় এক বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে হত্যার মামলায় শহিদুল ইসলাম (৫৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সুটকিগাছা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ রোববার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আত্রাই থানার এসআই মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত বৃদ্ধ হলেন রায়পুর গ্রামের মৃত নমির উদ্দীনের ছেলে আহম্মদ আলী প্রামাণিক (৬৫)। গ্রেপ্তার শহিদুল একই গ্রামের মৃত অছিম উদ্দীনের ছেলে।

নিহত বৃদ্ধের স্বজনেরা জানান, চুরির অপবাদ দিয়ে গত সোমবার রাতে প্রতিবেশী বৃদ্ধ আহম্মদ আলীর ছেলের বউ জোবেদা বিবিকে মারধর করেন শহিদুল ও তাঁর স্বজনেরা। এ ঘটনার পর গত শুক্রবার রাতে অজ্ঞাতনামা লোকজন শহিদুলের বাড়িতে মানুষের মল ছিটিয়ে দেন। এর জেরে শুক্রবার রাতেই শহিদুল, তাঁর ভাই আব্দুল মান্নান ও ভাতিজা রাজু-সাজু বৃদ্ধ আহম্মদ আলীকে বাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে মারধর করেন। এ সময় সেখানে লোকজনের ভিড় জমে যায়।

মারধরের একপর্যায়ে ধাক্কা দিয়ে আহম্মদ আলীকে বাড়ির সামনে উঠান থেকে পাশের খাদে ফেলে দেন তাঁরা। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান আহম্মদ আলী। খবর পেয়ে শনিবার ভোরে পুলিশ আহম্মদ আলীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় আহম্মদ আলীর ছেলে মজনু প্রামাণিক বাদী হয়ে শহিদুলকে প্রধান আসামি করে আটজনের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা করেন।

এসআই মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আহম্মদ হত্যা মামলার আসামি শহিদুল ইসলাম সুটকিগাছা এলাকায় অবস্থান করছেন—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার রাতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মামলার প্রধান আসামি শহিদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁহত্যাকাণ্ডহত্যাগ্রেপ্তারনওগাঁ সদরআত্রাইবৃদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১