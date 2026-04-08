Ajker Patrika
ঢাকা

বিইউপিতে এসি মেরামতের সময় বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪

ঢামেক প্রতিবেদক
বিইউপিতে এসি মেরামতের সময় বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) এসি মেরামতের সময় বিস্ফোরণে চারজন মিস্ত্রি দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে বিইউপি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন আল মামুন (৩১), সুজন মিয়া (৩১), রাসেল আহমেদ (৪৫) ও সেলিম হোসেন (৩০)।

দগ্ধ ব্যক্তিরা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় কিচেনের পাশে এসি মেরামতের কাজ করছিলেন তাঁরা। এসির কম্প্রেসর মেশিন আগেই খুলে রাখা হয়। বিদ্যুৎ-সংযোগও বন্ধ করা ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ একটি বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাশে থাকা চার মিস্ত্রির হাত-পা ও মুখ ঝলসে যায়। এরপর তাঁদের চিকিৎসার জন্য বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।

বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান বলেন, ওই চারজনকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের অবস্থা গুরুতর নয়।

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

সম্পর্কিত

পয়লা বৈশাখে এবার জনসমাগম বেশি হবে, নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

পয়লা বৈশাখে এবার জনসমাগম বেশি হবে, নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

নোয়াখালীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের ১৫ বছরের কারাদণ্ড

নোয়াখালীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের ১৫ বছরের কারাদণ্ড

বগুড়ায় ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী

বগুড়ায় ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী

ইয়াবাসহ আটকের পর ১৫১ ধারায় মামলা, সহজেই জামিনে উধাও অভিযুক্ত

ইয়াবাসহ আটকের পর ১৫১ ধারায় মামলা, সহজেই জামিনে উধাও অভিযুক্ত