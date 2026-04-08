বিইউপিতে এসি মেরামতের সময় বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) এসি মেরামতের সময় বিস্ফোরণে চারজন মিস্ত্রি দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে বিইউপি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন আল মামুন (৩১), সুজন মিয়া (৩১), রাসেল আহমেদ (৪৫) ও সেলিম হোসেন (৩০)।
দগ্ধ ব্যক্তিরা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় কিচেনের পাশে এসি মেরামতের কাজ করছিলেন তাঁরা। এসির কম্প্রেসর মেশিন আগেই খুলে রাখা হয়। বিদ্যুৎ-সংযোগও বন্ধ করা ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ একটি বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাশে থাকা চার মিস্ত্রির হাত-পা ও মুখ ঝলসে যায়। এরপর তাঁদের চিকিৎসার জন্য বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।
বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান বলেন, ওই চারজনকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের অবস্থা গুরুতর নয়।
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নানা সংগঠনের উদ্যোগে বৈশাখী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আগের তুলনায় বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাড়তি জনসমাগমের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয়ে সার্বিক নিরাপত্তা...৪ মিনিট আগে
নোয়াখালীতে রূপালী ব্যাংকের ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৯৭ হাজার টাকা আত্মসাতের অপরাধে সাবেক এক ব্যাংক কর্মকর্তার ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। কর্মকর্তার নাম বেলায়েত হোসেন।১৫ মিনিট আগে
বগুড়ার শিবগঞ্জে শিল্পী বেগম (৩২) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) উপজেলার বিহার ইউনিয়নের পশ্চিম মৃধাপাড়ায় লাশটি পাওয়া যায়।১৯ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার ধানকুড়া ইউনিয়নের বরুন্ডি এলাকায় ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করে স্থানীয়রা পুলিশে দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ মাদক মামলার পরিবর্তে তাঁকে ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠায়। এতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জামিনে মুক্ত হয়ে গা ঢাকা দেন ওই ব্যক্তি।২৫ মিনিট আগে