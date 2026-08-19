৯ মামলায় জামিনের পর কারামুক্ত সাবেক প্রধান বিচারপতি

৯ মামলায় জামিনের পর অবশেষ কারামুক্তি পেয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক। আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৪টার দিকে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্ত হন তিনি।
সাবেক বিচারপতি খায়রুল হকের আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, খায়রুল হকের দুই ছেলে কারাফটক থেকে তাঁকে ধানমন্ডির বাসায় নিয়ে গেছেন।
গত বছরের ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে খায়রুল হককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে একে একে ৯টি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সব মামলায় তিনি জামিন পেয়েছেন।
সব শেষ বনানী থানার মামলায় ১০ আগস্ট হাইকোর্ট থেকে জামিন পান খায়রুল হক। যা ১৭ আগস্ট আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতেও বহাল থাকে।
মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে...৮ মিনিট আগে
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