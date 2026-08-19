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৯ মামলায় জামিনের পর কারামুক্ত সাবেক প্রধান বিচারপতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ২৬
৯ মামলায় জামিনের পর কারামুক্ত সাবেক প্রধান বিচারপতি
এ বি এম খায়রুল হক। ছবি: সংগৃহীত

৯ মামলায় জামিনের পর অবশেষ কারামুক্তি পেয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক। আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৪টার দিকে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্ত হন তিনি।

সাবেক বিচারপতি খায়রুল হকের আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, খায়রুল হকের দুই ছেলে কারাফটক থেকে তাঁকে ধানমন্ডির বাসায় নিয়ে গেছেন।

গত বছরের ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে খায়রুল হককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে একে একে ৯টি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সব মামলায় তিনি জামিন পেয়েছেন।

সব শেষ বনানী থানার মামলায় ১০ আগস্ট হাইকোর্ট থেকে জামিন পান খায়রুল হক। যা ১৭ আগস্ট আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতেও বহাল থাকে।

বিষয়:

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