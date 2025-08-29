রোববার জামিন হলে ভালো, না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব: কাদের সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। রোববার আদালতে জামিন হলে ভালো। না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব—এমন মন্তব্য করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম।
সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে আজ শুক্রবার টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ছাতিহাটি গ্রামের নিজ বাড়িতে আগত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। এর আগে তিনি সবার সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করেন।
আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বলেন, ‘যারা সন্ত্রাস করেছে, তাদের ধরে নাই। আর যারা ওখানে (ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি) সংবিধানের কথা বলতে গেছে, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার কথা বলতে গেছে, পুলিশ এসে বক্তা এবং আয়োজকদের ধরে নিয়ে গেল।
‘তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। ওখানে তাঁরা কী সন্ত্রাসী করবে? রোববার আদালতে জামিন হইলো ভালো। না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব।’
তিনি বলেন, ‘তুমি যখন সরকার হবা তখন তোমার কাজ কী? তোমার পক্ষেরও লোক আছে, বিপক্ষেরও লোক আছে। তাদের জান-মাল সম্পদ তুমি দেইখা রাখবা। শেখ হাসিনা কখনো কাউকে মর্যাদা দেয় নাই। লতিফ ভাইকেও না। একজন আরেকজনের বাড়িতে আগুন দিবার আইচে, যে আগুন দিবার আইচে তারে ধরবা না। যার বাড়িতে আগুন দিচ্ছে তারে ধইরা নিয়ে যাবা, এটা কোনো কথা হলো?’
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। রোববার আদালতে জামিন হলে ভালো। না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব—এমন মন্তব্য করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম।
সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে আজ শুক্রবার টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ছাতিহাটি গ্রামের নিজ বাড়িতে আগত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। এর আগে তিনি সবার সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করেন।
আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বলেন, ‘যারা সন্ত্রাস করেছে, তাদের ধরে নাই। আর যারা ওখানে (ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি) সংবিধানের কথা বলতে গেছে, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার কথা বলতে গেছে, পুলিশ এসে বক্তা এবং আয়োজকদের ধরে নিয়ে গেল।
‘তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। ওখানে তাঁরা কী সন্ত্রাসী করবে? রোববার আদালতে জামিন হইলো ভালো। না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব।’
তিনি বলেন, ‘তুমি যখন সরকার হবা তখন তোমার কাজ কী? তোমার পক্ষেরও লোক আছে, বিপক্ষেরও লোক আছে। তাদের জান-মাল সম্পদ তুমি দেইখা রাখবা। শেখ হাসিনা কখনো কাউকে মর্যাদা দেয় নাই। লতিফ ভাইকেও না। একজন আরেকজনের বাড়িতে আগুন দিবার আইচে, যে আগুন দিবার আইচে তারে ধরবা না। যার বাড়িতে আগুন দিচ্ছে তারে ধইরা নিয়ে যাবা, এটা কোনো কথা হলো?’
সন্ধ্যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। রাত ৯টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা জাপা কার্যালয়ের সামনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও সড়কে আগুন জ্বালিয়ে দেন। পুলিশ ও সেনাসদস্যরা উপস্থিত৬ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে আব্দুর রশিদ জিতু, মো. শাকিল আলী ও তৌহিদুল ইসলাম নিবিড় ভূঞার নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট)১৪ মিনিট আগে
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন এই শিক্ষার্থীর মা তাঁর সন্তানসহ শিক্ষার্থীদের ওপর যেকোনো ধরনের বলপ্রয়োগের ঘটনা ভবিষ্যতে আর না ঘটে, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিনিধিদলের কাছে সেই নিশ্চয়তা চান।৩৬ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের ঘিওরে ধলেশ্বরী নদীর ভাঙন ভয়াল রূপ নিচ্ছে। উপজেলার বালিয়াখোড়া ইউনিয়নে তিন গ্রামের অন্তত ২ কিলোমিটার এলাকায় ব্যাপক ভাঙন হচ্ছে। আরেকটি গ্রামেও ভাঙন কিছুটা শুরু হয়েছে। এসব গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম কুমুল্লী গ্রাম। নদীভাঙনে গ্রামগুলোর একের পর এক বসতঘর এবং ফসলি জমি নদীতে বিল৪৩ মিনিট আগে