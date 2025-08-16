সারা রাত শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করি, দুপুরের মধ্যেই আবার নোংরা: ডিএনসিসির প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেছেন, সচেতনতা ছাড়া শহর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) উত্তরা সেক্টর-১৮-এর সন্ধ্যামালতী প্লেয়িং ফিল্ডে ময়লা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা ‘স্পোগোমি ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৫ ’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে ডিএনসিসির প্রশাসক বলেন, ‘ফুটপাত দখল করে বাজার বসানোর কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমরা সারা রাত শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করি, কিন্তু দুপুরের মধ্যেই আবার শহর নোংরা হয়ে যায়। নাগরিক সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া শহর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়।’
প্রতিযোগিতায় ৭০টি দল অংশ নেয়। প্রতিটি দলে তিনজন করে সদস্য ছিলেন। তাঁরা ১ ঘণ্টা ধরে এলাকা ঘুরে ময়লা সংগ্রহ করেন। পরবর্তী ২০ মিনিটে আবর্জনাগুলো আলাদা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেন। ময়লার ধরন ও ওজন অনুযায়ী পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়। সিগারেটের প্যাকেট প্রতি কেজিতে তিন হাজার পয়েন্ট, সিঙ্গেল-ইউজ পলিথিনে ১০ পয়েন্ট।
সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট অর্জন করে বিজয়ী হয় টিম ইকো ফাইটার্স। দলে ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মো. ইমরান হোসেন, মো. জুবায়ের শেখ ও মো. তানভীর। তিনজনেই আগামী অক্টোবরে জাপানে অনুষ্ঠিত স্পোগোমি ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৫-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
