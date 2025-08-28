Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জাকসুতে জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন ছাত্রদল নেত্রী অনন্যা

জাবি প্রতিনিধি 
অনন্যা ফারিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
অনন্যা ফারিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন শাখা ছাত্রদল নেত্রী অনন্যা ফারিয়া।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ ‘অদম্য-২৪’-এর সামনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেন। অনন্যা জাবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।

সংবাদ সম্মেলনে অনন্যা ফারিয়া বলেন, ‘ছাত্রদলের প্যানেল থেকে আমার নির্বাচন করার কথা ছিল। কিন্তু আলটিমেটলি আমি সেই প্যানেল থেকে নির্বাচন করছি না। এই প্যানেলে কারা শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করবে, তার থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কে কার লোক, সেই দিকে। আমার কাছে সুযোগ ছিল এজিএস হিসেবে নির্বাচন করার। কিন্তু যে প্যানেল শিক্ষার্থীবান্ধব না, সেই প্যানেলে আমি নৈতিকতার জায়গা থেকে একমত হতে পারি না।’

অনন্যা আরও বলেন, ‘যারা আজকে প্যানেল পেলেন, তাঁরা শিক্ষার্থীদের জন্য কতটুকু কাজ করতে পারবেন, সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান। কারণ, এখানে গ্রুপিংয়ের কাছে জিম্মি হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনারা যে প্যানেলটা দেখেছেন, এখানে যতটুকু শিক্ষার্থী কিংবা জাকসুর কথা ভাবা হয়েছে, তারচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে গ্রুপগুলোর চাহিদা মেনে নিতে। এ জন্য আমি শিক্ষার্থীদের কাছে এই সুযোগটা তৈরি করতে চাই যে, যারা যোগ্য তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগটা যেন শিক্ষার্থীরা পায়।’

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম আহমেদ অনিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জাকসু বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত কেন্দ্র থেকে নেওয়া হচ্ছে। অনন্যা ফারিয়ার বিষয়ে কেন্দ্র থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমরা সেটা বাস্তবায়ন করব।’

বিষয়:

ঢাকা বিভাগনির্বাচনজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

ফেসবুকে পুলিশ সুপারের ছবি ক্লোন করে চাঁদা দাবি, গ্রেপ্তার ৩

ফেসবুকে পুলিশ সুপারের ছবি ক্লোন করে চাঁদা দাবি, গ্রেপ্তার ৩

মাদারীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে যুবককে মারধর

মাদারীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে যুবককে মারধর

ঢাকার ৭ মোড়ে বসানো হলো দেশীয় প্রযুক্তির ট্রাফিক সিগন্যাল

ঢাকার ৭ মোড়ে বসানো হলো দেশীয় প্রযুক্তির ট্রাফিক সিগন্যাল

দিনাজপুরে বিনোদন পার্কে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হামলা, ভাঙচুর

দিনাজপুরে বিনোদন পার্কে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হামলা, ভাঙচুর