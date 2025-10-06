Ajker Patrika
৬০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ব্যবসায়ীকে নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
ব্যবসায়ী মো. মকবুল (৩৮)। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে অপহরণ হওয়া এক ব্যবসায়ীকে মুক্তিপণ দিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধারের দাবি করেছেন স্বজনেরা। ওই ব্যবসায়ীর নাম মো. মকবুল (৩৮)। তিনি পেশায় কসাই ও গরুর ভুঁড়ি বিক্রেতা।

আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মদনপুর এলাকা থেকে উদ্ধার করেন স্বজনেরা। পরে তাঁরা বিকেলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আহত মকবুলের বড় ভাই মো. শাহ আলম জানান, তাঁদের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার আলমপুরা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আব্দুল বাছিদ। মকবুল কসাইয়ের কাজ করেন। পাশাপাশি জবাই করা গরু-খাসির ভুঁড়ি কিনতেন। এরপর তা বিক্রি করতেন নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে। আজ ভোরে তিনি বাড়ি থেকে ঢাকায় আসেন কাজে। যাত্রাবাড়ী নামার পর একটি মাইক্রোবাসে আসা চার থেকে পাঁচজন ব্যক্তি তাঁকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেন এবং চোখ বেঁধে ফেলেন।

শাহ আলম অভিযোগ করে বলেন, গাড়ির ভেতর তাঁরা মকবুলকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেন ও অপহরণ করে নিয়ে যান। এরপর পরিবারের কাছে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন। নিরুপায় হয়ে পরিবার অপহরণকারীদের ৬০ হাজার টাকা বিকাশের মাধ্যমে পাঠায়। টাকা পেয়ে অপহরণকারীরা একপর্যায়ে তাঁকে মদনপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে ফেলে রেখে চলে যায়। খবর পেয়ে তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

চিকিৎসকের বরাতে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, ওই ব্যক্তিকে বিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে স্বজনেরা বাসায় নিয়ে গেছেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

