Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে ৭১০ বুথ রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ৫১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলা হয়, পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হলো।

সেখানে আরও বলা হয়, ভোট গ্রহণের সময় সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (৮ ঘণ্টা) নির্ধারণ করা হলো। বিকাল ৪টার মধ্যে ভোট কেন্দ্রের লাইনে যারা থাকবে তারা সবাই ভোট দিতে পারবেন বলে জানানো হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা বিভাগনির্বাচনজেলার খবরডাকসু
