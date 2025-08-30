ডাকসু নির্বাচনে ৭১০ বুথ রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হওয়া যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলা হয়, পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হলো।
সেখানে আরও বলা হয়, ভোট গ্রহণের সময় সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (৮ ঘণ্টা) নির্ধারণ করা হলো। বিকাল ৪টার মধ্যে ভোট কেন্দ্রের লাইনে যারা থাকবে তারা সবাই ভোট দিতে পারবেন বলে জানানো হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হওয়া যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলা হয়, পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হলো।
সেখানে আরও বলা হয়, ভোট গ্রহণের সময় সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (৮ ঘণ্টা) নির্ধারণ করা হলো। বিকাল ৪টার মধ্যে ভোট কেন্দ্রের লাইনে যারা থাকবে তারা সবাই ভোট দিতে পারবেন বলে জানানো হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।
কক্সবাজারের উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া দুই স্কুলছাত্রের লাশ সৈকতে ভেসে এসেছে। আজ শনিবার দুপুরে একজন ও গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে অন্যজনের লাশ সৈকতে ভেসে আসে। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।২ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ধনাগোদা সেচ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মোহনপুর লঞ্চঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীর পারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ও চাঁদপুর৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে কুড়ানো তাল নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে কমলা বেগমের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন মো. আশিক মিয়া। এতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলা কমলাকে পরে কোদাল দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঝোপে লাশ পুঁতে ফেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাশ উদ্ধারের পর উৎসুক জনতা সেজে তা আবার দ২৮ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করেছেন দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার দুপুরে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থেকে সায়েদাবাদ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে