শীতলক্ষ্যা নদীতে অজ্ঞাতনামা যুবকের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধার করেছে কাঁচপুর নৌ পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে নাসিক ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কুড়িপাড়া স্কুলমাঠসংলগ্ন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, আজ দুপুরে কুড়িপাড়া স্কুলমাঠসংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে মাথাবিহীন লাশটি ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে আশপাশের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নদীর তীরে ভিড় জামান শত শত নারী-পুরুষ। পুলিশকে খবর দিলে নৌ পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিয়াকত আলী বলেন, দুপুরে লাশ ভেসে ওঠার খবর পেয়ে নৌ পুলিশকে জানানো হয়। এরপর কাঁচপুর নৌ পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টাসহ আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

