পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি

নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগের ওপর জোর দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, মানুষকে আগে সচেতন করা হচ্ছে। এরপরও পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ না হলে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।
সোমবার (২৭ জুলাই) রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে পলিথিনবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং পলিথিনের পরিবর্তে পাট, কাপড় ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহারের আহ্বান জানান।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘একবার ব্যবহারযোগ্য পলিথিন বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সরকার ইতিমধ্যে পাতলা পলিথিন নিষিদ্ধ করে আইন করেছে। এখন সেই আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। সরকার শুরুতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। তবে আইন অমান্য করে নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার চলতে থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পলিথিন মাটি, পানি, বায়ু ও জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। একই সঙ্গে নগরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির অন্যতম কারণও এই পলিথিন। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণে শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও সাধারণ মানুষকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।’
ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘নিষিদ্ধ পলিথিন মজুত, বিক্রি ও সরবরাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। এর পরিবর্তে পাট, কাপড় ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য পরিবেশবান্ধব ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে হবে। নিয়মিত বাজার তদারকির পাশাপাশি পলিথিনবিরোধী অভিযান ও আইনানুগ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।’
তিনি জানান, গত ছয় মাসে পলিথিনবিরোধী ১৬৮টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। এসব অভিযানে ২০৬টি মামলা করা হয়, ১৯ লাখ টাকার বেশি জরিমানা আদায় করা হয় এবং ৫০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে।
পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব বাজারের ব্যাগ বিতরণ করেন। এ সময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
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