Ajker Patrika
ঢাকা

কেরানীগঞ্জে ছুরিকাঘাতে বাবার মৃত্যু, সৎ ছেলে আটক

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে সৎ ছেলের বিরুদ্ধে ছুরিকাঘাতে বাবাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার শাক্তা ইউনিয়নের গোয়ালখালী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহী ইসলাম (৭০) ওই এলাকার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, শাহী ইসলামের স্ত্রী নাজমা বেগমের আগের ঘরের ছেলে আলামিনের (২৬) সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল তাঁর (শাহী ইসলাম)। শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে আলামিন ও শাহী ইসলামের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় আলামিন তাঁর সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে শাহী ইসলামের পেটে আঘাত করলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল কুদ্দুস জানান, অভিযুক্ত আলামিনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঅভিযোগকেরানীগঞ্জ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

