নরসিংদীর সাবেক এমপি তামান্না নুসরাত বুবলীর জামিন নামঞ্জুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তামান্না নুসরাত বুবলী। ছবি: সংগৃহীত
তামান্না নুসরাত বুবলী। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর তেজগাঁও থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ও নরসিংদী পৌরসভার সাবেক মেয়র লোকমান হোসেনের স্ত্রী তামান্না নুসরাত বুবলীর জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজজামান জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।

সাবেক এই সংসদ সদস্যের আইনজীবী মো. কায়েস আহমেদ অর্ণব জামিন নামঞ্জুরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের শুনানি শেষে আদালত এই আদেশ দেন।

গতকাল সোমবার তামান্না নুসরাত বুবলীকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আসামিপক্ষে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। আদালত আজ জামিন আবেদনের শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন, অন্যদিকে আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গত রোববার রাজধানীর মিরপুর থেকে তামান্না নুসরাত বুবলীকে আটক করে পুলিশ। পরে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল আদালতে হাজির করা হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় মিছিল বের করেন। তাঁরা জনমনে ভীতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটান। পরে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ২৫ জনকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের ব্যানার ও চারটি হাতবোমা উদ্ধার করে পুলিশ।

তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, তামান্না নুসরাত বুবলীর আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের মিছিলে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে।

নরসিংদীঢাকা জেলাতেজগাঁওরাজধানীঢাকা বিভাগজামিনমামলাসংসদ সদস্যঢাকা
