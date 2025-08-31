অষ্টগ্রামে বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের পক্ষে নাগরিক শপথ

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে বিএনপি নেতা (দলীয় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পদ স্থগিত) মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ‘মব’ সৃষ্টি, দলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ এবং নাগরিক শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টায় উপজেলার খয়েরপুর-আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের কদমচাল বাজারে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়।
কাদিরপুর এসএম নাথ উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আয়ূব আলী ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ইলিয়াস ভাস্কর, নজরুল ইসলাম মাস্টার, শিক্ষক মোবারক হোসেন মনি, ব্যবসায়ী ইউনূস মিয়া, মোয়াজ্জেম ভূঁইয়া প্রমুখ।
সভায় বক্তারা ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার রাজনৈতিক নেতা অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ‘মব’ সৃষ্টি করে ভয়ভীতি প্রদর্শন, হত্যার হুমকি ও দলীয় নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ জানান।
এ সময় যেকোনো মূল্যে ফজলুর রহমানের পক্ষে থাকার শপথ নেন কদমচাল গ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।
কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে বিএনপি নেতা (দলীয় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পদ স্থগিত) মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ‘মব’ সৃষ্টি, দলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ এবং নাগরিক শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টায় উপজেলার খয়েরপুর-আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের কদমচাল বাজারে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়।
কাদিরপুর এসএম নাথ উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আয়ূব আলী ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ইলিয়াস ভাস্কর, নজরুল ইসলাম মাস্টার, শিক্ষক মোবারক হোসেন মনি, ব্যবসায়ী ইউনূস মিয়া, মোয়াজ্জেম ভূঁইয়া প্রমুখ।
সভায় বক্তারা ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার রাজনৈতিক নেতা অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ‘মব’ সৃষ্টি করে ভয়ভীতি প্রদর্শন, হত্যার হুমকি ও দলীয় নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ জানান।
এ সময় যেকোনো মূল্যে ফজলুর রহমানের পক্ষে থাকার শপথ নেন কদমচাল গ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।
স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাতে যে কোনো সময় আবার সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন চবির প্রক্টর অধ্যাপক বজলুর রহমান।১২ মিনিট আগে
খুলনার খানজাহান আলী (রহ.) রূপসা সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট থেকে ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা আজ রোববার শেষ হয়েছে। এতে ছয় দিনে রাকসুর ২৩টি পদের বিপরীতে ৩১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন। আজ রোববার সন্ধ্যায় প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।২৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মো. কবির (৩৬) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়নের নান্দাইল রোড বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বখাটে যুবক মো. কবির মিয়া চন্ডিপাশা ইউনিয়নের পূর্ব বাঁশহাটি গ্রামের৪১ মিনিট আগে