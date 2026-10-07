নির্বাচন হয়েছে, সংস্কার ও বিচার এখনো বাকি: মাহফুজ আলম

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের পর কথা ছিল সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন হবে। নির্বাচনটা হয়েছে, কিন্তু সংস্কার ও বিচার এখনো বাকি রয়ে গেল।’
আজ বুধবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) সংলগ্ন পলাশী চত্বরে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভের পাদদেশে শহীদ আবরার ফাহাদের সপ্তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় মাহফুজ এসব কথা বলেন।
‘আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদ’ এই স্মরণসভার আয়োজন করে।
মাহফুজ আলম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা শহীদ ও আহত হয়েছেন, তাঁদের বিচার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আগের দীর্ঘ সময়ে দমন-পীড়ন, গুম ও হত্যার শিকার ব্যক্তিদের বিচারও প্রয়োজন। তাঁর ভাষ্য, আবরার ফাহাদের শাহাদাতের সঙ্গে এসব বিচারের প্রশ্নও যুক্ত।
মাহফুজ আলম বলেন, ‘বাংলাদেশে আমরা যখন শেখ হাসিনার আমলে আবরার ফাহাদের শাহাদাতের ঘটনা দেখেছি, তখন আমাদের অবস্থান ছিল—বাংলাদেশকে ভেতর থেকে স্বাধীন করতে হবে। আজও একই প্রশ্ন আমাদের সামনে আছে।’
মাহফুজ বলেন, ভারতের দিক থেকে উপনিবেশ ও সম্প্রসারণবাদের বিষয়টি আলোচনায় আসে। তবে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার মধ্যেও যদি উপনিবেশের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা এক ধরনের আত্মীয়তা থেকে যায়, তাহলে বাইরে থেকে কাউকে দেশকে উপনিবেশ বানানোর প্রয়োজন হয় না।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ টেনে মাহফুজ আলম বলেন, ‘আমাদের লড়াইটা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটা পর্ব পার হয়েছে। সামনে আমাদের লড়াই হচ্ছে আট স্তম্ভের যে কথাগুলো ছিল—সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন, জাতীয় সম্পদ রক্ষার প্রশ্ন ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন।’
মাহফুজ আলম বলেন, গুমের শিকার ব্যক্তিদের বিষয়ে গঠিত কমিশনের তথ্য এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বহু মানুষের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করতে হবে। তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহতদের পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ধরে দমন-পীড়নের শিকার মানুষদের বিচারের দাবিও সামনে রাখেন।
মাহফুজ আলম বলেন, ‘শহীদ আবরার ফাহাদ আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল এই বিচারগুলোর জন্য। আমরা মনে করি, শহীদ আবরার ফাহাদের বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য যেসব মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকে আমরা মুক্ত হয়েছি, গণতন্ত্রের ধারায় ফিরে আসতে পারছি, তাঁদেরও আমরা স্মরণ করব।’
শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে মাহফুজ বলেন, ‘শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ, লুটপাট, দুর্নীতি এবং দেশকে বিক্রি করে দেওয়ার যে রাজনীতি, সে রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে।’
স্মরণসভায় কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার, আবরার ফাহাদের বাবা মো. বরকতউল্লাহ, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মো. নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মানবাধিকারকর্মী ও ‘অধিকার’-এর প্রতিষ্ঠাতা আদিলুর রহমান খানও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
আবরার ফাহাদের সপ্তম শাহাদাতবার্ষিকীর স্মরণসভায় ফরহাদ মজহার বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পরও শেখ হাসিনার রাষ্ট্রকাঠামো ও সংবিধান বহাল রয়েছে। তিনি রাষ্ট্র পুনর্গঠন, গণঅভ্যুত্থানের আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং আত্মসমালোচনার আহ্বান জানান।২ মিনিট আগে
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