শ্যামলীতে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে আটক ১

শ্যামলীতে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে আটক ১
রাজধানীর শ্যামলীতে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে মো. রাজা (২৮) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এসআরইউ-ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস বিভাগ।
গতকাল সোমবার (২৬ অক্টোবর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে শেরেবাংলা নগর থানার শিশুমেলা ক্রসিংয়ের সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। আজ মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপি।
ডিএমপির এসআরইউ-ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস বিভাগ সূত্রে জানা যায়, রাজধানীর মিরপুর ও তেজগাঁও এলাকায় ছিনতাই প্রতিরোধে অভিযান চালাচ্ছিল পুলিশের দলটি। এ সময় শিশুমেলা ক্রসিংয়ের সামনে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে রাজাকে আটক করা হয়।
আটকের পর তাঁকে শেরেবাংলা নগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।