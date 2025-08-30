Ajker Patrika
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার, নইলে ৬৪ জেলায় আন্দোলন: রেড জুলাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ফাইল ছবি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ফাইল ছবি

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেছে ‘দ্য রেড জুলাই’ নামে এক সংগঠন। তাতে তারা বলেছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে দেশের ৬৪ জেলায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা কঠোর আন্দোলন করবেন।

আজ শনিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে সামনে এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে দলটির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে রাত সাড়ে ৯টার দিকে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের সংবাদ সম্মেলনের সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাঁদের ওপর চড়াও হয়। সে সময় তাঁদের লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

এ ঘটনার প্রতিবাদে মধুর ক্যানটিনের সামনে করা সংবাদ সম্মেলনে দ্য রেড জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. সজীব হোসাইন বলেন, ‘ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা ন্যক্কারজনক। এই হামলায় জড়িতদের আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে। একই সঙ্গে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তাদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।’

এ সময় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুলের পদত্যাগেরও দাবি জানান সজীব হোসাইন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দ্য রেড জুলাইয়ের সদস্য রোজা, সাইদুর রহমান ও ঢাকা বিভাগের মুখ্য সংগঠক সিদরাতুল মুনতাহা প্রমুখ।

