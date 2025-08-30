৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার, নইলে ৬৪ জেলায় আন্দোলন: রেড জুলাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেছে ‘দ্য রেড জুলাই’ নামে এক সংগঠন। তাতে তারা বলেছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে দেশের ৬৪ জেলায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা কঠোর আন্দোলন করবেন।
আজ শনিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে সামনে এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে দলটির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে রাত সাড়ে ৯টার দিকে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের সংবাদ সম্মেলনের সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাঁদের ওপর চড়াও হয়। সে সময় তাঁদের লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।
এ ঘটনার প্রতিবাদে মধুর ক্যানটিনের সামনে করা সংবাদ সম্মেলনে দ্য রেড জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. সজীব হোসাইন বলেন, ‘ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা ন্যক্কারজনক। এই হামলায় জড়িতদের আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে। একই সঙ্গে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তাদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।’
এ সময় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুলের পদত্যাগেরও দাবি জানান সজীব হোসাইন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দ্য রেড জুলাইয়ের সদস্য রোজা, সাইদুর রহমান ও ঢাকা বিভাগের মুখ্য সংগঠক সিদরাতুল মুনতাহা প্রমুখ।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেছে ‘দ্য রেড জুলাই’ নামে এক সংগঠন। তাতে তারা বলেছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে দেশের ৬৪ জেলায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা কঠোর আন্দোলন করবেন।
আজ শনিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে সামনে এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে দলটির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে রাত সাড়ে ৯টার দিকে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের সংবাদ সম্মেলনের সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাঁদের ওপর চড়াও হয়। সে সময় তাঁদের লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।
এ ঘটনার প্রতিবাদে মধুর ক্যানটিনের সামনে করা সংবাদ সম্মেলনে দ্য রেড জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. সজীব হোসাইন বলেন, ‘ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা ন্যক্কারজনক। এই হামলায় জড়িতদের আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে। একই সঙ্গে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তাদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।’
এ সময় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুলের পদত্যাগেরও দাবি জানান সজীব হোসাইন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দ্য রেড জুলাইয়ের সদস্য রোজা, সাইদুর রহমান ও ঢাকা বিভাগের মুখ্য সংগঠক সিদরাতুল মুনতাহা প্রমুখ।
কক্সবাজারের উখিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া দুই স্কুলছাত্রের লাশ সৈকতে ভেসে এসেছে। আজ শনিবার দুপুরে একজন ও গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে অন্যজনের লাশ সৈকতে ভেসে আসে। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।২ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ধনাগোদা সেচ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মোহনপুর লঞ্চঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীর পারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ও চাঁদপুর৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে কুড়ানো তাল নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে কমলা বেগমের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন মো. আশিক মিয়া। এতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলা কমলাকে পরে কোদাল দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঝোপে লাশ পুঁতে ফেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাশ উদ্ধারের পর উৎসুক জনতা সেজে তা আবার দ২৮ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করেছেন দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার দুপুরে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থেকে সায়েদাবাদ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে