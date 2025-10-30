৪ নভেম্বরের মধ্যে একুশে বইমেলার সময় ঘোষণার আলটিমেটাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ৪ নভেম্বরের মধ্যে একুশে বইমেলার সময় ঘোষণার আলটিমেটাম দিয়েছে একুশে বইমেলা সংগ্রাম পরিষদ। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এক সংবাদ সম্মেলনে এই আলটিমেটাম দেওয়া হয়।
সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি ও কবি মোহন রায়হান বলেন, ‘আমরা সরকারকে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দিচ্ছি। স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে হবে যে বইমেলা কত তারিখ থেকে আমরা শুরু করব। আমরা এক তারিখ থেকেই করতে চাই, সেই ঘোষণা চাই। নাহলে আমাদের ফেরাতে পারবেন না। আমাদের লাশের ওপর দিয়ে অমর একুশে গ্রন্থমেলা বন্ধ করতে হবে!’
কবি মোহন রায়হান বলেন, ‘আমরা অমর একুশে বইমেলা ফেব্রুয়ারিতেই উদ্যাপন করব। তার বাইরে আমরা যাব না। আমরা যেকোনো মূল্যে, যেকোনোভাবে সেটা করব।’
মোহন রায়হান আরও বলেন, ‘আলবেয়ার কামু বলেছিলেন—বই মানুষের এমন এক বন্ধু, যে কখনো প্রতারণা করে না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আজকে উচ্চারণ করছি যে, এই বর্তমান সরকারের প্ররোচনায় বই এবার আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে যাচ্ছে। কীভাবে? এই সরকার ঘোষণা দিয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য অমর একুশে বইমেলা স্থগিত।’
কবি মোহন রায়হান আরও বলেন, ‘সরকার বলেছে যে, নির্বাচনের কারণে তারা বইমেলার নিরাপত্তা দিতে পারবে না। নির্বাচনের সময়, রোজার মধ্যে বইমেলা হয়েছে। সেসব সরকার যদি বইমেলার নিরাপত্তা দিয়ে থাকে, এই সরকার কেন পারবে না? এ দেশের জনগণকে কোনো সরকার নিরাপত্তা দেয় না। জনগণের নিরাপত্তা জনগণ নিজেরা নিজেদের দেয়। বরং জনগণ সরকারকে নিরাপত্তা দেয়।’
নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের জন্য বইমেলায় একটা সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘বইমেলায় এসে তারা প্রচারণা চালাতে পারবে, লিফলেট দিতে পারবে, জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে, হ্যান্ডশেক করতে পারবে, ভোট চাইতে পারবে। আমরা লেখক, পাঠক, প্রকাশকদের পক্ষ থেকে, বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে, আমরা তো সেই সুযোগটা তৈরি করে দেব! তাহলে আপনাদের নিরাপত্তার ভয় কোথায়? কিসের নিরাপত্তার ভয়? কার ভয়? কেন আমরা ভয় পাব?’
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আয়োজক সংগঠনের কার্যকরী সদস্য খন্দকার শাহ আলম বলেন, ‘আমরা প্রত্যাশা করি, অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও যথাসময়ে তা আয়োজনের ব্যবস্থা করে সরকার শুভবুদ্ধি ও সুবিবেচনার পরিচয় দেবে; লেখক, পাঠক, প্রকাশক—সর্বোপরি জনগণের প্রত্যাশা পূরণে মনোযোগী হবে এবং মহান একুশের সংগ্রামী, গৌরবময় ঐতিহ্য ও চেতনা সমুন্নত রাখতে ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।’
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও মেলা উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক আবুল বাশার ফিরোজ শেখের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক জামশেদ আনোয়ার তপন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহসভাপতি কবি কামরুজ্জামান এবং একুশে বইমেলা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মফিজুর রহমান।
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে শিশুসন্তানদের সামনে মা ও বাবাকে মারধরের ঘটনায় করা মামলায় মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খানসহ ছয় আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। পরে তাঁরা জামিন আবেদন করলে বিচারক প্রত্যেককে ১০০ টাকা বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. আব্দুল্লাহ-আল-মাসুমের আদালতে আত্মসমর্পণ করেন ওই ছয় আসামি।
জামিন পাওয়া সাখাওয়াত ছাড়াও অন্য আসামিরা হলেন হিরণ (৩৮), খোরশেদ আলম (৪০), রাসেল ব্যাপারী (৩৫), আলামিন শাহা (৩৯) ও বিল্লাল হোসেন (৩৮)।
এদিকে মামলার বাদী রাজিয়া সুলতানা অভিযোগ করে বলেন, ‘জামিন আবেদনের শুনানি চলাকালে সাখাওয়াত হোসেনের লোকজন আমাকে আটকে রাখেন। আমাকে আদালতে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। এমনকি আমার পক্ষে কোনো আইনজীবী দাঁড়াননি। সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে তাঁকে আদালতে কাজ করতে দেওয়া হবে না, এমন হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমি লিগ্যাল এইডের কাছে সহায়তা চেয়েছি। তারা পরে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে গেছে।’
তবে আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান বলেন, ‘মামলার বাদীকে আদালতে বাধা দেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। যদি বাদী এমন অভিযোগ করে থাকেন, তাহলে তিনি সেটা মিথ্যা অভিযোগ করেছেন।’
জামিন শেষে সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, ‘এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আমি কিছুই জানি না। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। সামনে নির্বাচনকে ঘিরে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ইমেজ নষ্ট করতে এই মামলা করেছে।’
এর আগে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য রাজিয়া সুলতানার স্বামী ইরফান মিয়া আদালতে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় আসামিপক্ষের আইনজীবী বিএনপি নেতা সাখাওয়াত হোসেন। ২৬ অক্টোবর ওই মামলায় শুনানিতে অংশ নিতে যাওয়ার সময় নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে ইরফান মিয়া, তাঁর স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা ও তাঁদের দুই শিশু-কিশোর সন্তানের ওপর সাখাওয়াত হোসেনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই এই হামলার সমালোচনা করেন। ঘটনার দুই দিন পর পুলিশ এ বিষয়ে রাজিয়া সুলতানার মামলা গ্রহণ করে।
শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও ভেজাল দ্রব্য ব্যবহারের অভিযোগে নাবিল হাইওয়ে রেস্টুরেন্টকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ মনিটরিং দল অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা সদরের এই রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়।
বগুড়া জেলার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মেহেদী হাসান গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, নিয়মিত মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে নাবিল হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেখানে দেখা যায়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
এ ছাড়া খাবারে নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ মেশানো এবং পাউডার দুধ ব্যবহার করে ‘গরুর দুধের দই’ নামে বিক্রি করা হচ্ছিল।
এসব অপরাধের দায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং ঘটনাস্থলেই জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তাহমিনা বেগম, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বগুড়ার নমুনা সংগ্রহকারী প্রতিনিধি এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।
এ সময় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে সরকারের সব আইন ও বিধি মেনে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রির বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
লালমনিরহাট প্রতিনিধি
লালমনিরহাটে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাইকে ব্যক্তিগত সভা-সমাবেশ না করার জন্য সতর্ক করে চিঠি দিয়েছে জেলা বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জয়নুল আবেদিন স্বপন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।
সতর্কবার্তা পাওয়া দুই নেতা হলেন লালমনিরহাট জেলা বিএনপির সহসভাপতি রোকন উদ্দিন বাবুল ও তাঁর ছোট ভাই কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম। দুজনই লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী–কালীগঞ্জ) আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী।
জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে লালমনিরহাট জেলা বিএনপিতে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দিয়েছে। এ বিভেদ মূলত জেলার লালমনিরহাট-২ আসনকে ঘিরে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি রোকন উদ্দিন বাবুল। আসন্ন নির্বাচনে পুনরায় মনোনয়ন পেতে তিনি মাঠে গণসংযোগ চালাচ্ছেন। অন্যদিকে তাঁর ভাই ও কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলমও একই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী হয়ে পৃথক সভা-সমাবেশ করছেন।
দুই ভাইয়ের এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের হলেও আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। তাঁদের পাল্টাপাল্টি সভা-সমাবেশে তৃণমূল বিএনপির মধ্যে বিভাজন ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে দলটি কার্যত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের ঐক্য রক্ষায় দুই ভাইকেই পৃথকভাবে সতর্ক করেছে জেলা বিএনপি।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তাঁরা যে সভা-সমাবেশ করছেন, তাতে তৃণমূল রাজনীতিতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম বিভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি কর্তৃক মনোনয়ন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত জনসংযোগ ছাড়া বিভেদ সৃষ্টিকারী সভা-সমাবেশ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
চিঠির সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জয়নুল আবেদিন স্বপন বলেন, বিএনপিকে শক্তিশালী করা ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসনের লক্ষ্যে জেলা বিএনপির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের দুই ভাইকে সতর্ক করে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
রাজেশ গৌড়, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা)
ঘরের বারান্দায় দুই হাত বাঁধা চার বছরের শিশু আবু তাছিনের। শিশুটি যেন পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় মুক্তভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার হারিয়েছে। বয়স যখন মাত্র দুই বছর, তখন থেকেই শুরু হয় তার অস্বাভাবিক আচরণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আচরণ আরও বেড়ে যায়। দরিদ্র পরিবার চিকিৎসা করাতে না পেরে একসময় থেমে যায়। এখন সেই রোগ চরম আকার ধারণ করেছে। সারা দিনই বেঁধে রাখতে হয় তাছিনকে।
নেত্রকোনার দুর্গাপুর পৌর শহরে দশাল এলাকার রিকশাচালক সুজন মিয়া ও গার্মেন্টস কর্মী তাসলিমা বেগম দম্পতির সন্তান তাছিন।
পরিবার জানায়, যখনই তাছিনের হাতের বাঁধন খোলা হয়, নিজেই আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে নিজের হাত, মুখ আর শরীর। এমন করুণ দৃশ্য দেখলেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার মতো সামর্থ্য নেই তাদের। জীবিকার তাগিদে বাবা ঢাকায় রিকশা চালান, মা কাজ করেন একটি গার্মেন্টসে। এদিকে বাড়িতে তাছিনের দেখাশোনা করেন তার নানি হামিদা খাতুন। বড় কোনো চিকিৎসক না দেখানোয় তার রোগ সম্পর্কে জানা যায়নি।
তাছিনের বাবা সুজন মিয়া বলেন, ‘জীবিকার তাগিদে ঢাকায় রিকশা চালাই। টাকা না থাকায় চিকিৎসা করাতে পারিনি। যদি উন্নত চিকিৎসা করাতে পারতাম, হয়তো ছেলেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারতাম।’
শিশু তাছিনের নানি হামিদা খাতুন বলেন, ‘আমি কষ্ট করে নাতিরে আমার কাছে রেখে লালন-পালন করতেছি। আমার মেয়ে আর জামাই ঢাকায় কাজ করে। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারিনি। এখন দিন-রাত বেঁধে রাখতে হচ্ছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) তানজিরুল ইসলাম বলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ না হওয়ার ফলে শিশু তাছিন এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা করলে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তবে এটি নিয়মিত চিকিৎসার ওপর নির্ভর করছে।
