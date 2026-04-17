হজযাত্রীদের জন্য ‘রোড টু মক্কা’ কার্যক্রমের উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ০১: ০১
হজযাত্রীদের জন্য ‘রোড টু মক্কা’ কার্যক্রমের উদ্বোধন
আজ শুক্রবার রাত ৯টায় ‘রোড টু মক্কা’ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম। ছবি: আজকের পত্রিকা

হজযাত্রীদের ভ্রমণপ্রক্রিয়া সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে ‘রোড টু মক্কা’ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) রাত ৯টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ও বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ ইবনে ধাফের ইবনে উবাইয়া। উদ্বোধন শেষে প্রতিমন্ত্রী হজযাত্রীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাঁদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

‘রোড টু মক্কা’ উদ্যোগটি সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ কর্মসূচি, যার মাধ্যমে হজযাত্রীরা নিজ দেশেই ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট যাচাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারেন। এর ফলে সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর যাত্রীদের ভোগান্তি কমে এবং যাত্রা আরও দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।

পাঠকের আগ্রহ

লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে ২০ বিলিয়ন ডলার নগদ পাচ্ছে ইরান

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে ২০ বিলিয়ন ডলার নগদ পাচ্ছে ইরান

দ্বিতীয় সারির নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সারির নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাংলাদেশ

হরমুজ প্রণালি ‘পুরোপুরি উন্মুক্ত’ ঘোষণা করল ইরান

হরমুজ প্রণালি ‘পুরোপুরি উন্মুক্ত’ ঘোষণা করল ইরান

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি পরীক্ষা করছে ভারত

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি পরীক্ষা করছে ভারত

সম্পর্কিত

পার্ক ভিউ হসপিটাল লিমিটেডের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

পার্ক ভিউ হসপিটাল লিমিটেডের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

হজযাত্রীদের জন্য ‘রোড টু মক্কা’ কার্যক্রমের উদ্বোধন

হজযাত্রীদের জন্য ‘রোড টু মক্কা’ কার্যক্রমের উদ্বোধন

সাপে কাটা যুবককে হাসপাতাল থেকে মৃত ফেরালেও দিনভর চলল ঝাড়ফুঁক

সাপে কাটা যুবককে হাসপাতাল থেকে মৃত ফেরালেও দিনভর চলল ঝাড়ফুঁক

প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি, পঞ্চগড়ে জাগপা কার্যালয়ে হামলা

প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি, পঞ্চগড়ে জাগপা কার্যালয়ে হামলা