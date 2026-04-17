হজযাত্রীদের জন্য ‘রোড টু মক্কা’ কার্যক্রমের উদ্বোধন

হজযাত্রীদের ভ্রমণপ্রক্রিয়া সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে ‘রোড টু মক্কা’ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) রাত ৯টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ও বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ ইবনে ধাফের ইবনে উবাইয়া। উদ্বোধন শেষে প্রতিমন্ত্রী হজযাত্রীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাঁদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।
‘রোড টু মক্কা’ উদ্যোগটি সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ কর্মসূচি, যার মাধ্যমে হজযাত্রীরা নিজ দেশেই ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট যাচাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারেন। এর ফলে সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর যাত্রীদের ভোগান্তি কমে এবং যাত্রা আরও দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।
পার্ক ভিউ হসপিটাল লিমিটেডের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এস. খালেদ রোডের চট্টগ্রাম ক্লাবে সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শেয়ারহোল্ডার এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন...১ ঘণ্টা আগে
হাসপাতাল থেকে ফিরে অলৌকিকভাবে সায়েম আবার জীবিত হতে পারেন– এ বিশ্বাস থেকে তাঁকে দাফন না করে বাড়ির উঠানে রেখে বিভিন্ন স্থান থেকে সাপুড়ে ও ওঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁক দেওয়া হয়েছিল। পরে ব্যর্থ হয়ে দাফনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়...২ ঘণ্টা আগে
পঞ্চগড় শহরে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) জেলা কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের বকুলতলা এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলায় খেলার মাঠে বাগ্বিতণ্ডার জেরে ছুরিকাঘাতে ইব্রাহিম মিয়া (২৬) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলার খাগাউড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে