সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলা: আসামি শাহজালালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যা মামলায় আসামি শাহজালাল (৩২) আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-৩ আদালতের বিচারক ওমর হায়দারের কাছে তিনি এ জবানবন্দি দেন।
হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার আট আসামির মধ্যে আদালতে জবানবন্দি দেওয়া শাহজালালের বাড়ি কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আন্তপুর গ্রামে। তিনি গাজীপুরে বসবাস করেন।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন আদালতের পুলিশ পরিদর্শক আহসান উল্লাহ চৌধুরী এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আহসান উল্লাহ চৌধুরী বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় গত শনিবার সাত আসামিকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে পুলিশ। পরে আদালত আসামিদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ বেলা আড়াইটার দিকে আদালতে হাজির করা হয়। হাজির করা আসামিদের মধ্যে শাহজালাল আদালতে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিতে রাজি হন। পরে আদালত ১৬৪ ধারায় শাহজালালের জবানবন্দি গ্রহণ করেন।
আদালত পরিদর্শক বলেন, শাহজালাল তাঁর জবানবন্দিতে তুহিন হত্যাকাণ্ডে নিজে জড়িত ছিলেন এবং অন্য কে কে জড়িত, সেসব বিষয় উল্লেখ করে বক্তব্য দিয়েছেন। তবে অন্য আসামিরা স্বীকারোক্তি দিতে রাজি হননি। তা ছাড়া পুলিশও তাঁদের আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করেনি। এ কারণে আদালত সব আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে তাঁদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।
এর আগে দুপুরে কড়া নিরাপত্তায় আট আসামির মধ্যে সাতজনকে রিমান্ড শেষে প্রথমে গাজীপুর আদালতের হাজতখানায় এনে রাখা হয়। পরে আসামিদের গাজীপুরের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩-এর বিচারক ওমর হায়দারের আদালতে তোলা হয়।
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে একটি মার্কেটের ভেতর প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। তিনি দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তুহিন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।
গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপির) বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন খান বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় বাসন থানায় দুটি মামলা করা হয়েছে। এর একটির বাদী হয়েছেন তুহিনের বড় ভাই মো. সেলিম। অন্যটির বাদী তুহিন হত্যার আগে সংঘটিত আরেকটি হামলার ঘটনায় আহত বাদশা মিয়ার ভাই। মামলায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।
জিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. জাহিদুল হাসান জানান, সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে শনাক্ত হওয়ার পর মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে মহানগর পুলিশ ও দুজনকে র্যাব গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার অন্য আসামিরা হলেন জামালপুরের মেলান্দহ থানার মাহমুদপুর এলাকার মোবারকের ছেলে মিজান ওরফে কেটু মিজান (৩৫), তাঁর স্ত্রী গোলাপী (২৫), পাবনার ফরিদপুর উপজেলার সোনাহারা গ্রামের নূর মোহাম্মদের ছেলে মো. স্বাধীন (২৮), খুলনার সোনাডাঙ্গা উপজেলার ময়লাপোতার হানিফের ছেলে আল আমিন (২১), পাবনার চাটমোহর উপজেলার পাঁচবাড়িয়া গ্রামের কিয়ামুদ্দিনের ছেলে মো. ফয়সাল হাসান (২৩) ও সুমন নামের একজন।
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যা মামলায় আসামি শাহজালাল (৩২) আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-৩ আদালতের বিচারক ওমর হায়দারের কাছে তিনি এ জবানবন্দি দেন।
হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার আট আসামির মধ্যে আদালতে জবানবন্দি দেওয়া শাহজালালের বাড়ি কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আন্তপুর গ্রামে। তিনি গাজীপুরে বসবাস করেন।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন আদালতের পুলিশ পরিদর্শক আহসান উল্লাহ চৌধুরী এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আহসান উল্লাহ চৌধুরী বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় গত শনিবার সাত আসামিকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে পুলিশ। পরে আদালত আসামিদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ বেলা আড়াইটার দিকে আদালতে হাজির করা হয়। হাজির করা আসামিদের মধ্যে শাহজালাল আদালতে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিতে রাজি হন। পরে আদালত ১৬৪ ধারায় শাহজালালের জবানবন্দি গ্রহণ করেন।
আদালত পরিদর্শক বলেন, শাহজালাল তাঁর জবানবন্দিতে তুহিন হত্যাকাণ্ডে নিজে জড়িত ছিলেন এবং অন্য কে কে জড়িত, সেসব বিষয় উল্লেখ করে বক্তব্য দিয়েছেন। তবে অন্য আসামিরা স্বীকারোক্তি দিতে রাজি হননি। তা ছাড়া পুলিশও তাঁদের আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করেনি। এ কারণে আদালত সব আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে তাঁদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।
এর আগে দুপুরে কড়া নিরাপত্তায় আট আসামির মধ্যে সাতজনকে রিমান্ড শেষে প্রথমে গাজীপুর আদালতের হাজতখানায় এনে রাখা হয়। পরে আসামিদের গাজীপুরের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩-এর বিচারক ওমর হায়দারের আদালতে তোলা হয়।
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে একটি মার্কেটের ভেতর প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। তিনি দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তুহিন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।
গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপির) বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন খান বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় বাসন থানায় দুটি মামলা করা হয়েছে। এর একটির বাদী হয়েছেন তুহিনের বড় ভাই মো. সেলিম। অন্যটির বাদী তুহিন হত্যার আগে সংঘটিত আরেকটি হামলার ঘটনায় আহত বাদশা মিয়ার ভাই। মামলায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।
জিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. জাহিদুল হাসান জানান, সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে শনাক্ত হওয়ার পর মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে মহানগর পুলিশ ও দুজনকে র্যাব গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার অন্য আসামিরা হলেন জামালপুরের মেলান্দহ থানার মাহমুদপুর এলাকার মোবারকের ছেলে মিজান ওরফে কেটু মিজান (৩৫), তাঁর স্ত্রী গোলাপী (২৫), পাবনার ফরিদপুর উপজেলার সোনাহারা গ্রামের নূর মোহাম্মদের ছেলে মো. স্বাধীন (২৮), খুলনার সোনাডাঙ্গা উপজেলার ময়লাপোতার হানিফের ছেলে আল আমিন (২১), পাবনার চাটমোহর উপজেলার পাঁচবাড়িয়া গ্রামের কিয়ামুদ্দিনের ছেলে মো. ফয়সাল হাসান (২৩) ও সুমন নামের একজন।
পাবনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীকে (১৫) রাজশাহী থেকে উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ ঘটনায় রাব্বি মণ্ডল (১৮) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
বগুড়ার শাজাহানপুরে পাথরবোঝাই ট্রাক ও কলাবোঝাই পিকআপের সংঘর্ষে আব্দুস সালাম (৩৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হন। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে উপজেলার গোহাইল ইউনিয়নের রুপিহার বাজারের উত্তর পাশে এই ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে বিদ্যালয়ের তিনতলা ভবন থেকে নিচে পড়ে এক ছাত্রী (১৪) গুরুতর আহত হয়েছে। প্রেমঘটিত কারণে সে ভবনটি থেকে লাফ দেয় বলে জানা গেছে। আজ সোমবার সকালে ক্লাস শুরু হওয়ার ৫ মিনিট আগে উপজেলার নান্দুহার ইউনাইটেড বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বায়তুল মোকাররমের খতিব—অনেকে দুর্নীতির কারণে দেশ ছেড়েছেন। আমাদের মধ্যে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন, তাঁদের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া দরকার। এমনকি আমার সম্পর্কেও১৫ মিনিট আগে