যাত্রাবাড়ীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার, পায়ের রগ কাটা-শরীরে জখম

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পায়ের রগ কাটা অবস্থায় মেহেদী হাসান অপু (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী কাঁচাবাজার আড়ত থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু জানান, রাতে যাত্রাবাড়ী কাঁচাবাজার আড়তে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মাদক ব্যবসা নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড বলে জানতে পেরেছি। তবে বিস্তারিত জানতে মাঠে কাজ করছে পুলিশ। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও জানান, নিহতের এক পায়ের রগ কাটা অবস্থায় ছিল। এ ছাড়া শরীরে আরও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহতের আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া হয়েছে।

তদন্ত করে পরে আরও বিস্তারিত বলা যাবে উল্লেখ করেন ওসি।

