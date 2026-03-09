যাত্রাবাড়ীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার, পায়ের রগ কাটা-শরীরে জখম

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পায়ের রগ কাটা অবস্থায় মেহেদী হাসান অপু (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী কাঁচাবাজার আড়ত থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু জানান, রাতে যাত্রাবাড়ী কাঁচাবাজার আড়তে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মাদক ব্যবসা নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড বলে জানতে পেরেছি। তবে বিস্তারিত জানতে মাঠে কাজ করছে পুলিশ। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও জানান, নিহতের এক পায়ের রগ কাটা অবস্থায় ছিল। এ ছাড়া শরীরে আরও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহতের আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া হয়েছে।
তদন্ত করে পরে আরও বিস্তারিত বলা যাবে উল্লেখ করেন ওসি।
রাজধানীর রমনা এলাকায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় আব্দুল বারি (৩১) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে রমনা থানার ডিবি ক্রসিংয়ে এ ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রীকে দেওয়া ডিও লেটারে প্রতিমন্ত্রী লিখেছেন, নেসকোর অপারেশনাল এরিয়া উত্তরের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলা সদর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা এবং পূর্ব-দক্ষিণের পাবনা জেলা। এর সদর দপ্তর দক্ষিণের জেলা রাজশাহীতে হওয়ায় রংপুর বিভাগের অপারেশনাল সব কাজ যথাযথভাবে যথাসময়ে...৩ মিনিট আগে
মানিক মিয়া বলেন, ‘পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই অ্যাম্বুলেন্স এনে মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়। পথে আমরা বহুবার বলেছি আমার স্ত্রী মারা গেছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো কিছুতেই এটা মানতে চায় না। তারা তাদের দোষ ঢাকতে মরদেহ অন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।১৭ মিনিট আগে
স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মুহা. মনিরুজ্জামানকে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। এই কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ঢাকা ওয়াসার এমডির দায়িত্ব দিয়ে আজ সোমবার অফিস আদেশ জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।১৯ মিনিট আগে