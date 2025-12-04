Ajker Patrika

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

ঢামেক প্রতিবেদক
এর আগে ৩০ নভেম্বর ২ ঘণ্টা ও গতকাল ৩ নভেম্বর অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
এর আগে ৩০ নভেম্বর ২ ঘণ্টা ও গতকাল ৩ নভেম্বর অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দশম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ সারাদেশে সব সরকারি হাসপাতালে অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় তাঁদের এই কর্মসূচি। চলবে বেলা ১২টা পর্যন্ত। এর আগে, ৩০ নভেম্বর ২ ঘণ্টা ও গতকাল ৩ নভেম্বর অর্ধদিবস কর্মবিরতি করেছিলেন তাঁরা।

কর্মবিরতি পালনে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টেরা সমবেত হন ঢাকা মেডিকেলের বহির্বিভাগে। আন্দোলনে নেতারা জানান, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের ফাইলটি জনপ্রশাসনে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে বারবার উপস্থাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন, সংগ্রাম, দাপ্তরিক চিঠি চালাচালি, জনপ্রশাসন বিধি শাখার সব চাহিদা পূরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও নানাবিধ উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় অবিরতভাবে সময়ক্ষেপণ ও জটিলতা তৈরি করছে।

অথচ এর আগে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা নার্স ও ডিপ্লোমা কৃষিবিদরা ১১তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে। দাবি মেনে নেওয়া না হলে এরপর কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে হুঁশিয়ারি দেন নেতারা।

তবে, হাসপাতালের জরুরি বিভাগ এই কর্মবিরতির আওতার বাইরে থাকবে বলে জানান তাঁরা।

এই কর্মবিরতিতে হাসপাতালে আগত রোগীদের দুর্ভোগ পোহাতে দেখা গেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভোগান্তি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢামেক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

সম্পর্কিত

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড় শহরের করতোয়া সেতুতে ট্রাকচাপায় আনোয়ারুল ইসলাম (৪৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ারুল পঞ্চগড় পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি আটোয়ারী উপজেলায় প্রসেস সার্ভেয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে আটোয়ারীর উদ্দেশে রওনা হন আনোয়ারুল। করতোয়া সেতুতে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের পেছনের চাকায় ধাক্কা লেগে তিনি সড়কে ছিটকে পড়েন। মুহূর্তেই ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পঞ্চগড় সদর থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পঞ্চগড় সদর থানার সেকেন্ড অফিসার কাইয়ুম আলী বলেন, ঘটনার পর ঘাতক ট্রাক ও চালকের সহকারীকে আটক করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

ট্রাক চাপাপঞ্চগড়দুর্ঘটনানিহতপঞ্চগড় সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

সম্পর্কিত

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার বাঘারুক গ্রামে মধ্যরাতে আমির হোসেন (২৫) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বাড়ির পাশের একটি জমিতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। নিহত আমির হোসেন দেওরগাছ ইউনিয়নের বাঘারুক গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

পুলিশ সূত্র জানায়, রাতের আঁধারে স্থানীয় এক ব্যক্তি জমির মধ্যে লাশ দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীকে খবর দেন। খবর পেয়ে চুনারুঘাট থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ২৫০ শয্যার হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, আমিরকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা অভিযোগ করেন, হত্যার পর তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলসহ লাশ ফেলে রেখে যায় হত্যাকারীরা।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আমিরকে হত্যা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

হবিগঞ্জউদ্ধারপুলিশসিলেট বিভাগচুনারুঘাটজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

সম্পর্কিত

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আটক মাদক কারবারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
আটক মাদক কারবারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া অংশের বাউশিয়া পাখির মোড় এলাকা থেকে ৮ হাজার ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি কালো রঙের নোহা স্কয়ার গাড়িও জব্দ করা হয়।

আটক হওয়া মাদক কারবারির নাম মো. ইব্রাহিম (৩৫)। তিনি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার লম্বাবিল হোয়াইক্যং গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে।

গজারিয়া থানা সূত্রে জানা যায়, টেকনাফ থেকে ইয়াবার একটি বড় চালান ঢাকায় আসছে এমন খবরে পুলিশ মহাসড়কের বাউশিয়া পাখির মোড়ে অবস্থান নেয়। রাত ৩টার দিকে টেকনাফ থেকে ঢাকাগামী একটি নোহা স্কয়ার গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ৮ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার এবং ইব্রাহিমকে আটক করা হয়।

জব্দ করা নোহা গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ করা নোহা গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জআটকঢাকা বিভাগগজারিয়াজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

সম্পর্কিত

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশের ভিটায় মিলল মরদেহ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় মহিদুল ইসলাম (আলস) সরদার (৪৮) নামের এক চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর বাড়ির পাশের একটি ভিটায় মরদেহ ফেলে রাখা হয়।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত মহিদুল ইসলাম ওই গ্রামের নজির সরদারের ছেলে। মহিদুল স্থানীয় শিবপুর বাজারে চায়ের দোকান করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দিবাগত গভীর রাতে মহিদুল ইসলামের মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে তাঁকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। দীর্ঘ সময় বাড়িতে তাঁকে না পেয়ে স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশের একটি ভিটায় মহিদুলের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি পুলিশকে জানান। মরদেহের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

খবর পেয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল আহমেদ বলেন, এটি একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। হত্যার পেছনের কারণ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে। দ্রুত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হবে।

বিষয়:

কুপিয়ে হত্যাগাইবান্ধাদুর্বৃত্তজেলার খবররংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

সরকারি স্কুলে ভর্তির বয়স নিয়ে নতুন নির্দেশনা মাউশির

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

রূপের ঈর্ষায় ৩ মেয়েশিশুকে চুবিয়ে হত্যা, দেখে ফেলায় রেহাই পায়নি নিজের ছেলে

সম্পর্কিত

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক