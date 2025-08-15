‘গোপালগঞ্জ নামে হয়তো বাংলাদেশে কোনো জেলা থাকবে না’

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিশুবিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী বলেছেন, ‘গোপালগঞ্জ নামে হয়তো বাংলাদেশে কোনো জেলাই থাকবে না। এই গোপালগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অভিশাপ। আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বগুড়া নিয়ে বড়াই করেন নাই। তারেক রহমান বগুড়া, নোয়াখালী, ফেনী নিয়ে বড়াই করেন নাই।’ শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আজাদ সিদ্দিকী বলেন, ‘আজকের দিন আমাদের আনন্দের দিন, গর্বের দিন, সৌভাগ্যের দিন, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন। এই দিনটিকে নিয়ে আমরা অনেক গর্ব করি। কিন্তু একসময় এই দিনটি আসলে আমরা উৎসব করতে পারতাম না। আওয়ামী লীগ সরকারে থাকাকালীন ১৫ আগস্ট এলে সরকার আমাদের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে রাখত। যাতে আমরা ঘর থেকে বের হতে না পারি। দলীয় কোনো কর্মকাণ্ড পালন না করতে পারি। অথচ আজ তারাই নেই। দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।’
মির্জাপুর বাইপাসসংলগ্ন এলাকায় বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আলী এজাজ খান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার সালাউদ্দিন আরিফ প্রমুখ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম মহসিন। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ মো. আরিফ।
