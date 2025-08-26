Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

শাহজালাল বিমানবন্দরে ১৩০ কোটি টাকার কোকেন আটক

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১: ১১
জব্দ করা সেই পাত্রগুলো। ছবি: সংগৃহীত
জব্দ করা সেই পাত্রগুলো। ছবি: সংগৃহীত

দোহা থেকে ঢাকায় আসা কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে বিপুল পরিমাণ কোকেন চোরাচালানের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার ভোরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে ১৩০ কোটি টাকা মূল্যের কোকেন আটক করা হয়।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশে যুগ্ম পরিচালকের তত্ত্বাবধানে শিফট ইনচার্জের নেতৃত্বে বি-শিফটের কাস্টমস গোয়েন্দারা আগাম সতর্কতামূলক অবস্থান নেন। রাত আড়াইটার দিকে দোহা থেকে আগত কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইট নম্বর কিউআর ৬৩৮ ঢাকার ৬ নম্বর বোর্ডিং ব্রিজে সংযুক্ত হলে সন্দেহভাজন যাত্রী ৩০এ সিটের বিদেশি নারী এমএস কারেন পেতুলা স্তাফলের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

ইমিগ্রেশন শেষে যাত্রীর ব্যাগেজ কাস্টমসের গ্রিন চ্যানেলে স্ক্যানিং ও ইনভেনটরি করা হয়। এ সময় তাঁর লাগেজ থেকে প্লাস্টিকের তিনটি পাত্র উদ্ধার করেন। সেগুলোর ভেতর থেকে ২২টি ডিম্বাকৃতির ফয়েলে মোড়ানো প্যাকেট পাওয়া যায়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রাথমিক পরীক্ষায় এগুলো কোকেন হিসেবে শনাক্ত হয়।

জব্দকৃত কোকেইনের ওজন ৮ দশমিক ৬৬ কেজি, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। ইনভেনটরি ও প্রাথমিক পরীক্ষার সময় বিমানবন্দর থানার দুজন এসআইসহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আটক যাত্রীকে পণ্যসহ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় ফৌজদারি ও কাস্টমস অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়েরের কার্যক্রম চলছে।

বিষয়:

কাতারগোয়েন্দা পুলিশঢাকা জেলাদোহাবিমানবন্দরঢাকা বিভাগজেলার খবর
