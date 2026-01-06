সাবেক নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদের জমি-গাড়ি জব্দ করে ‘রিসিভার’ নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর নামে থাকা জমি-গাড়ি জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
খালিদ মাহমুদের ক্রোক করা সম্পত্তি ও সম্পদের মধ্যে রয়েছে—৭০ বিঘা জমি, ৫ কাঠার প্লট এবং ৭০ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি জিপ গাড়ি। এ ছাড়া ছয়টি ব্যাংক হিসাব, সঞ্চয়পত্র ও এফডিআর অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর নামে অর্জিত স্থাবর সম্পদ ক্রোকের পাশাপাশি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ‘রিসিভার’ নিয়োগ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম আদালতে সবিতার সম্পদ ক্রোকের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গত বছরের ৮ এপ্রিল অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলা তদন্তকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তিনি এই সম্পদগুলো গোপনে হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তন করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এবং রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষা করতে এই সম্পদগুলো ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা জরুরি।
