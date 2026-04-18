রাজধানীর পোস্তগোলায় ব্যাটারিচালিত রিকশার চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

রাজধানীর পোস্তগোলায় ব্যাটারিচালিত রিকশার চাকায় পরনের ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস লেগে পিংকি খাতুন (৩২) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে পোস্তগোলা ব্রিজের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা পিংকিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে।রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
পিংকির ভাই মো. জাহিদ জানান, পিংকি তাঁর স্বামী মো. রাজিব ও দুই সন্তানকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় থাকতেন। তাঁর (জাহিদের) বাসায় দাওয়াত উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ থেকে সন্তানদের নিয়ে গেন্ডারিয়ায় এসেছিলেন। রাতে ভাইয়ের বাসা থেকে আবার ফতুল্লার বাসার উদ্দেশে রওনা হন। ব্যাটারিচালিত রিকশায় বোন ও তাঁর দুই সন্তানকে উঠিয়ে দেন জাহিদ। কিছুক্ষণ পর ফোনে খবর পান, পোস্তগোলা ব্রিজের নিচে রিকশার চাকায় পিংকির পরনে ওড়না পেঁচিয়ে যায়। এতে তাঁর গলায় ফাঁস লেগে যায়। পিংককিকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আনার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জাহিদ আরও জানান, পিংকির সঙ্গে থাকা তাঁর দুই সন্তান সুস্থ আছে। ঘটনার সময় পিংকির সঙ্গে তাঁর স্বামী ছিলেন না।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, পিংকির মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।
