হাবিবুল আউয়াল ও হেনরীর জামিন নামঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল ও দুর্নীতির এক মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরীর জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পৃথক দুই বিচারক তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।
সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা দুইজনের জামিন আবেদন পৃথক পৃথকভাবে নামঞ্জুর হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন।
রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে করা মামলায় ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের পরে এবার মহানগর দায়রা জজ আদালতও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেছেন। ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ নার্গিস ইসলাম জামিন নামঞ্জুরের আদেশ দেন।
হাবিবুল আউয়ালের পক্ষে আইনজীবী তাপস চন্দ্র দাস তার জামিন চেয়ে শুনানি করেন।
শুনানি শেষে আদালত তার জামিনের আবেদন নামঞ্জুরের আদেশ দেন। হাবিবুল আউয়ালের আইনজীবী তাপস চন্দ্র দাস এতথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে, গত ২৫ জুন রাজধানীর মগবাজার এলাকা থেকে হাবিবুল আউয়ালকে আটক করে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। পরদিন তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।
গত ২২ জুন দশম থেকে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করা তিন সিইসি যথাক্রমে কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, নুরুল হুদা ও কাজী হাবিবুল আউয়ালসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে প্রহসনের নির্বাচন করার অভিযোগে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. সালাহ উদ্দিন খান। পরবর্তী সময়ে গত ২৫ জুন এ মামলায় নতুন করে রাষ্ট্রদ্রোহ, প্রতারণামূলক বিশ্বাস ভঙ্গের ধারা যুক্ত করা হয়।
২০২২ সালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব নেন কাজী হাবিবুল আউয়াল। তার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে দেশব্যাপী সিটি করপোরেশন, ইউপি নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। তবে দায়িত্ব পালনের সময় কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে পড়ে।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের এক মাস পর ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কমিশনের অন্য সদস্যদের সঙ্গে একযোগে পদত্যাগ করেন হাবিবুল আউয়াল।
এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরীর জামিন আবেদন নাকচ করেছেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ।
দুদকের বিশেষ পিপি মীর আহমেদ আলী সালাম জানান, হেনরীর পক্ষে তার আইনজীবী জামিনের আবেদন শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন।
এর আগে গত ১ অক্টোবর বিকালে যৌথ অভিযানে মৌলভীবাজার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। সিরাজগঞ্জের যুবদল নেতা সোহানুর রহমানসহ তিনটি হত্যা মামলার ঘটনায় হেনরীর সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে কারাগারে যান হেনরী।
গত ২৩ ডিসেম্বর জান্নাত আরা হেনরীর বিরুদ্ধে দুদকের সহকারী পরিচালক আসিফ আল-মাহমুদ মামলা করেন। পরে ১৩ জানুয়ারি এ মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখায় দুদক।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক অসদাচারণের মাধ্যমে ৫৭ কোটি ১৩ লাখ ৭ হাজার ২২৩ টাকা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া ৩৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২ হাজার ২ কোটি ৬৬ লাখ ৬৬ হাজার ৫৭৭ টাকার এবং ১৩ কোটি ৭৮ লাখ ৪৬ মার্কিন ডলারের সন্দেহজনক লেনদেন করে মানিলন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ করেছেন। দুর্নীতি ও ঘুষ সংঘটনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তির অবৈধ উৎস আড়ালের উদ্দেশ্যে ওই সব সম্পত্তি রূপান্তর বা স্থানান্তর করা হয়েছে বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়।
