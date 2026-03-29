শাহজালালে উড়োজাহাজের কার্গোর টয়লেট থেকে ১৫৩টি সোনার বার উদ্ধার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ২৯ মার্চ ২০২৬, ১৩: ০২
টয়লেটের প্যানেল থেকে সাদা কাপড়ে মোড়ানো ১৫৩টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা একটি উড়োজাহাজের কার্গো কম্পার্টমেন্ট থেকে ১৫৩টি সোনার বার উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গতকাল শনিবার (২৮ মার্চ) রাতে এক যৌথ অভিযানে এসব সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, দুবাই থেকে ছেড়ে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট বিজি-৩৪৮ রাত আনুমানিক ৯টা ৮ মিনিটে অবতরণ করে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ফ্লাইটটি অবতরণের আগেই নজরদারিতে রাখা হয়।

অবতরণের পর গোয়েন্দা সংস্থা ও এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক) সদস্যদের সমন্বয়ে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উড়োজাহাজটির কার্গো হোল্ডে তল্লাশি চালানো হয়। একপর্যায়ে কার্গো হোল্ডের ভেতরে থাকা টয়লেটের প্যানেল খুলে সুকৌশলে লুকানো অবস্থায় সাদা কাপড়ে মোড়ানো ১৫৩টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া প্রতিটি সোনার বারের ওজন ১১৬ গ্রাম করে, যার মোট ওজন দাঁড়ায় ১৭ দশমিক ৭৮৪ কেজি। বর্তমান বাজারমূল্যে এসব সোনার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৮ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা।

পরে উদ্ধার হওয়া সোনার বারগুলো বিধি মোতাবেক বিমানবন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদার এবং চোরাচালান প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক) জানিয়েছে, যাত্রীসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা সর্বদা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

ঢাকা জেলাবিমানবন্দরঢাকা বিভাগঢাকাসোনাশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
