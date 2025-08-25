Ajker Patrika
গোপালগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় যুবক নিহত, আহত ২

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে গাড়ির ধাক্কায় মামুন মোল্লা (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছে আরও দুজন। রোববার (২৫ আগস্ট) রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার চাপতা বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মামুন মোল্লা তিলছড়া গ্রামের আশরাফ মোল্লার ছেলে। আহতরা হলেন একই উপজেলার কামারোল গ্রামের ভ্যানচালক রোমান মোল্লা (৩২) এবং তিলছড়া গ্রামের নাঈম মোল্লা (২৩)।

ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের ওসি মো. মাকসুদুর রহমান মুরাদ জানান, একটি ভ্যানে ঘাসবোঝাই করে তিনজন তিলছড়া গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। ভ্যানটি চাপতা বটতলা এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে একটি গাড়ি ধাক্কা দেয়। তখন ওই তিনজনসহ ভ্যানটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে তারা মারাত্মক আহত হলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করে। সেখানে মামুন মোল্লার অবস্থার অবনতি হলে রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু ঢাকা পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।

তিনি আরও জানান, পুলিশ খবর শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউকে পায়নি। আর কী ধরনের গাড়ি ভ্যানটিকে ধাক্কা দিয়েছে সেটাও জানা যায়নি। পরে মামুনের মরদেহ তাঁর পরিবার নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

