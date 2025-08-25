গোপালগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় যুবক নিহত, আহত ২

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে গাড়ির ধাক্কায় মামুন মোল্লা (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছে আরও দুজন। রোববার (২৫ আগস্ট) রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার চাপতা বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মামুন মোল্লা তিলছড়া গ্রামের আশরাফ মোল্লার ছেলে। আহতরা হলেন একই উপজেলার কামারোল গ্রামের ভ্যানচালক রোমান মোল্লা (৩২) এবং তিলছড়া গ্রামের নাঈম মোল্লা (২৩)।
ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের ওসি মো. মাকসুদুর রহমান মুরাদ জানান, একটি ভ্যানে ঘাসবোঝাই করে তিনজন তিলছড়া গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। ভ্যানটি চাপতা বটতলা এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে একটি গাড়ি ধাক্কা দেয়। তখন ওই তিনজনসহ ভ্যানটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে তারা মারাত্মক আহত হলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করে। সেখানে মামুন মোল্লার অবস্থার অবনতি হলে রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু ঢাকা পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।
তিনি আরও জানান, পুলিশ খবর শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউকে পায়নি। আর কী ধরনের গাড়ি ভ্যানটিকে ধাক্কা দিয়েছে সেটাও জানা যায়নি। পরে মামুনের মরদেহ তাঁর পরিবার নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গাজীপুরের টঙ্গীতে তুরাগ নদের ওপর বেইলি ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন টঙ্গী বাজারের ব্যবসায়ীরা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁরা এ মানববন্ধন করেন। এ সময় বিআরটি প্রকল্পের উড়ালসেতুর টঙ্গী বাজার অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।১৫ মিনিট আগে
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাতজন যাত্রী নিয়ে ডুমুরিয়া বাজার থেকে খুলনা নগরীর গল্লামারীর উদ্দেশে যাত্রা করছিল একটি ইজিবাইক। খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের জিলেরডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।২৯ মিনিট আগে
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের গ্রেপ্তারের দাবিতে বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছে একদল মানুষ। আজ সোমবার সকাল থেকে সেগুনবাগিচায় কনকর্ড টাওয়ারের সামনে তারা অবস্থান নেয়।৪৩ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, অন্তর্বর্তী সরকার রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কার্যকর আলোচনার জন্য তিনটি সম্মেলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর প্রথমটি কক্সবাজারে শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে